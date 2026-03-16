Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 2e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 2e arrondissement de Lyon sont désormais connus.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21 395
Taux d'absention : 31 %
Votes blancs ou nuls : 248
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Pierre OLIVER
|49,58 %
7 196
|Faire Mieux pour Lyon 2e – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Malika BENARAB ATTOU
|9,29 %
|1 349
|Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Valentin LUNGENSTRASS
|31,85 %
4 623
|Spartacus – France alliance citoyenne et souveraine
|Liste d'extrême droite
|Michel RULAC
|0,83 %
121
|UDR
|LUDR
|Valentin Perez
|8,45 %
1 226