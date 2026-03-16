Actualité
Mairie du 2e
Mairie du 2e Lyon ©Ville de Lyon

Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 2e arrondissement de Lyon sont désormais connus.

    Les résultats pour la mairie d'arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21 395
    Taux d'absention : 31 %
    Votes blancs ou nuls : 248

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centrePierre OLIVER49,58 %

    7 196
    Faire Mieux pour Lyon 2e – La France insoumiseListe de La France insoumiseMalika BENARAB ATTOU9,29 %
    		1 349
    Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheValentin LUNGENSTRASS31,85 %

    4 623
    Spartacus – France alliance citoyenne et souveraineListe d'extrême droiteMichel RULAC0,83 %

    121
    UDRLUDRValentin Perez8,45 %

    1 226
    à lire également
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon 02:16
    Mairie du 3e Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon 02:14
    Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
    Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78% 02:12
    Mairie du 2e
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon 02:11
    Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon 02:10
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon 02:10
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon 02:09
    MAirie du 4e lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon 02:09
    Municipales 2026 : Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement de Lyon 02:07
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 1er arrondissement de Lyon 02:07
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 02:05
    Grégory Doucet en pleine "remontada" 01:33
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour 01:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut