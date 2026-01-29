Actualité
CGT drapeau flouté
Photo d’illustration © Tim Douet

A Lyon, la psychiatrie se mobilise contre "l'abandon du secteur"

  • par Loane Carpano

    • Le 3 février prochain, la CGT ARHM (Action et recherche handicap et santé mentale), se mobilisera devant le centre hospitalier Saint Jean de Dieu (8e) pour lutter contre "l'abandon du secteur" psychiatrique.

    Face au démantèlement des unités de psychiatrie, le personnel du centre hospitalier Saint Jean de Dieu (8e) tape du poing. Mobilisé le 3 février prochain, devant l'hôpital lyonnais, le syndicat CGT ARHM (Action et recherche handicap et santé mentale) dénoncera la fermeture prochaine de l'unité de TNSD Sirius (Trouble sévère du neuro-développement) de l'hôpital Saint Jean de Dieu : "A ce jour, il a été annoncé à l'équipe la fermeture progressive du service avec des lits gelés au fur et à mesure des sorties", déplore le personnel, avant de poursuivre : "En l’absence d’unité dédiée, ces patients iront par la suite sur les unités classiques”

    "Les soignants sont inquiets pour le devenir des patients"

    Bémol ? Selon le personnel, l'accueil de ces patients en unité classique n'est "pas concevable" : "Ces patients nécessitent une forte contenance humaine et institutionnelle, qui ne peut être apportée seulement par les structures médico sociales (MAS, FAM) ou par les familles", indique le syndicat, avant de rappeler que l'équipe de Sirius a été formé et dimensionnée pour ces soins spécifiques aux personnes atteintes de troubles sévères du neuro-développement.

    "Les soignants sont inquiets pour le devenir des patients et de leur famille qui n'ont pour la plupart pas de solution d'hébergement ni de soins adaptés", alerte le syndicat.

    Démission de sept pédopsychiatre en six mois

    Et le schéma ne semble pas meilleur du côté de la pédopsychiatrie. Depuis la restructuration des deux pôles enfants à Lyon, sept pédopsychiatres ont démissionné en six mois "à l'image de l'ampleur de la souffrance des équipes", affirme le syndicat.

    Face à cet "abandon du secteur", la CGT ARHM appelle l'ensemble du personnel à se mobiliser mardi 3 février, devant le centre hospitalier Saint Jean de Dieu.

    Lire aussi : "Le cinéma est l'un des meilleurs outils pour déstigmatiser la maladie mentale" assure Jean-Christophe Vignoles

    à lire également
    M6-M7 à Lyon : que proposent les écologistes qui se payent le méga-tunnel d'Aulas ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    M6-M7 à Lyon : que proposent les écologistes qui se payent le méga-tunnel d'Aulas ? 18:04
    CGT drapeau flouté
    A Lyon, la psychiatrie se mobilise contre "l'abandon du secteur" 17:37
    Municipales : comment Képénékian veut "prendre soin" de Lyon dès 2026 17:04
    Véronique Sarselli
    Métropole de Lyon : les nouvelles propositions de Sarselli pour les automobilistes 16:33
    Lyon : une canalisation rompt sur le cour Gambetta, quatre immeubles privés d'eau 15:59
    d'heure en heure
    Parcs, baignade, rive droite... Le plan de Doucet et Bernard pour mieux Vivre à Lyon 15:40
    Albigny-sur-Saône : le futur collège Marie Marvingt sort de terre 15:08
    Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux 14:35
    recette coréenne
    Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025 13:56
    "Piste, piste, piste" : Magie circassienne à Saint-Genis-Laval 13:20
    Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale 12:40
    "Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef 12:05
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules 11:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut