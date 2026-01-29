A Lyon, la psychiatrie se mobilise contre "l'abandon du secteur"

Le 3 février prochain, la CGT ARHM (Action et recherche handicap et santé mentale), se mobilisera devant le centre hospitalier Saint Jean de Dieu (8e) pour lutter contre "l'abandon du secteur" psychiatrique.

Face au démantèlement des unités de psychiatrie, le personnel du centre hospitalier Saint Jean de Dieu (8e) tape du poing. Mobilisé le 3 février prochain, devant l'hôpital lyonnais, le syndicat CGT ARHM (Action et recherche handicap et santé mentale) dénoncera la fermeture prochaine de l'unité de TNSD Sirius (Trouble sévère du neuro-développement) de l'hôpital Saint Jean de Dieu : "A ce jour, il a été annoncé à l'équipe la fermeture progressive du service avec des lits gelés au fur et à mesure des sorties", déplore le personnel, avant de poursuivre : "En l’absence d’unité dédiée, ces patients iront par la suite sur les unités classiques”

"Les soignants sont inquiets pour le devenir des patients"

Bémol ? Selon le personnel, l'accueil de ces patients en unité classique n'est "pas concevable" : "Ces patients nécessitent une forte contenance humaine et institutionnelle, qui ne peut être apportée seulement par les structures médico sociales (MAS, FAM) ou par les familles", indique le syndicat, avant de rappeler que l'équipe de Sirius a été formé et dimensionnée pour ces soins spécifiques aux personnes atteintes de troubles sévères du neuro-développement.

"Les soignants sont inquiets pour le devenir des patients et de leur famille qui n'ont pour la plupart pas de solution d'hébergement ni de soins adaptés", alerte le syndicat.

Démission de sept pédopsychiatre en six mois

Et le schéma ne semble pas meilleur du côté de la pédopsychiatrie. Depuis la restructuration des deux pôles enfants à Lyon, sept pédopsychiatres ont démissionné en six mois "à l'image de l'ampleur de la souffrance des équipes", affirme le syndicat.

Face à cet "abandon du secteur", la CGT ARHM appelle l'ensemble du personnel à se mobiliser mardi 3 février, devant le centre hospitalier Saint Jean de Dieu.

