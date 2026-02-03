Cédric Van Styvendael, candidat à sa succession à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne en mars prochain, a présenté ce mardi 3 février son équipe de colistiers ainsi que les grandes lignes de son programme.

C'est depuis le quartier de la Filature, "quartier emblématique du mandat" que Cédric Van Styvendael et ses équipes ont choisi, ce mardi 3 février, d'écrire une nouvelle étape dans cette campagne des municipales. Entouré d'une grande partie de ses colistiers, le maire sortant de Villeurbanne a présenté à la presse les grandes lignes de son programme, "issues d'échanges récents avec plus de 400 habitants".

Dévoilant également la liste de ses 61 colistiers, qui regroupe sept partis politiques et qui présente un taux de renouvellement assez important de 54% par rapport au mandat précédent, le maire soutenu par la grande majorité des partis de gauche, hormis LFI, a détaillé son projet pour que "Villeurbanne reste une ville où il fait bon vivre".

"Assurer une vie plus sûre et plus sereine au quotidien"

Pour notamment "assurer une vie plus sûre et plus sereine au quotidien", le candidat CVS prévoit de renforcer les effectifs de la police municipale pour les porter à 100 policiers, contre 75 actuellement, "pour une présence visible et renforcée dans chaque quartier". "Nous avons aussi la volonté au cours du deuxième mandat de mieux structurer la police municipale en créant un Hôtel de police moderne dans lequel on retrouvera aussi le CSU de la ville" détaille Yann Crombecque, adjoint à la sécurité du maire sortant.

Sur le volet éducation, le candidat de la liste "Engagés pour Villeurbanne" promet la création de 160 nouvelles places en crèche dans plusieurs quartiers de la ville (Filature, Gratte-Ciel, Saint-Jean et Grandclément), la rénovation de trois écoles et la construction de deux nouveaux établissements scolaires. Cédric Van Styvendael explique aussi vouloir inscrire Villeurbanne au patrimoine mondial de l'Unesco pour les 100 ans des Gratte-Ciel. "Dès le début du mandat nous souhaitons mettre en place une convention citoyenne sur la jeunesse" poursuit Olivier Gluck, l'un des colistiers du maire sortant.

Quatre nouveaux parcs urbains

L'équipe municipale sortante souhaite également créer dans chaque quartier de la Ville une permanence de l'habitat pour "orienter, accompagner les démarches et faciliter l'accès au logement". Un grand plan fraîcheur fait également partie des propositions de campagne avec la promesse de planter 10 000 arbres supplémentaires sur le mandat et la création de quatre nouveaux parcs urbains à la Filature, à Grandclément, à Saint-Jean et à La Soie Ouest.

Enfin, Cédric Van Styvendael souhaite mettre en place un droit d'interpellation citoyenne clair et gradué. Dès 400 signatures, la proposition citoyenne devra être débattue en conseil municipal. À 1000 signatures, une votation citoyenne sera organisée. Autant de mesures et un chiffre de 350 millions d'euros d'investissements avancé pour le prochain mandat. "À Villeurbanne, la dette est de l'ordre de 93 millions d'euros, soit moitié moins que la moyenne nationale pour une ville de cette taille-là" s'est félicité Van Styvendael. "Des chiffres qui nous font dire qu'on va pouvoir continuer à investir tout au long de notre deuxième mandat" conclut le maire sortant.