A quelques jours du premier tour des élections municipales, Lyon Capitale revient sur les propositions des candidats thématique par thématique. Zoom sur les propositions en terme de social.

Grégory Doucet (L'union de la gauche et des Ecologistes)

Sur le volet social, le maire sortant et candidat à sa réélection propose un bon nombre de mesures dédiées aux plus fragiles et notamment aux personnes en situation de précarité ou de handicap. Parmi ses mesures phares, l'écologiste souhaite notamment doubler l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d'accessibilité dans les bâtiments municipaux, créer un "pass sport municipal" pour aider financièrement à la pratique d'une activité, ou encore créer dix cantines de quartier.

Ses autres mesures pour le social :

Créer une aide financière dédiée à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou aux situations de handicap

Mettre en place un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie

Ouvrir un espace égalités, lieu dédié à la lutte contre les discriminations

Créer des permanences offrant un accompagnement, notamment juridique, face aux discriminations

Créer des nouveaux postes d'intervenants sociaux en commissariat

Renforcer la budgétisation sensible au genre pour identifier les inégalités entre les femmes et les hommes

Ouvrir un deuxième restaurant social

Amplifier la politique d'hospitalité pour un meilleur accueil des personnes migrantes

Mettre en place un plan de lutte contre l'isolement

Développer des visites à domicile pour les personnes âgées

Organiser des repas partagés le dimanche en arrondissement

Renforcer les services d'accueil, d'hygiène et d'accès aux droits pour les personnes sans-abri

Doubler les sorties sénior dès l'été 2026

Proposer un bilan de situation sociale à toutes les personnes qui le souhaitent à partir de 70 ans

Lutter contre la fracture numérique en généralisant les permanences de conseiller numérique dans les mairies

Jean-Michel Aulas (Coeur Lyonnais)

Soutenu par plusieurs partis de droite et du centre, dont le parti LR, Jean-Michel Aulas souhaite quant à lui offrir un chèque de 200 euros par an pour les personnes seules "à faibles revenus" et demande la gratuité de la cantine et du périscolaire "sans conditions de revenus". Mesure qui fait débat, l'ancien président de l'OL affirme vouloir "évacuer les écoles et les églises où sont mises à l'abri les personnes à la rue."

Ses autres mesures pour le social :

Un baromètre annuel de la solitude à Lyon, chargé de mesurer l'isolement social

Créer un centre d'hébergement d'urgences et un réseau de logements relais pour les femmes victimes de violences

Hypothèse d'un stade de 10 000 à 15 000 places à la Duchère avec un pôle de loisirs, de bureaux et une pépinière d'entreprises

Des clauses d'insertion pour l'emploi local à la Duchère

Renforcer les actions de prévention afin d'anticiper les ruptures sociales et accompagner les publics fragiles

Adapter les espaces publics pour les séniors

Améliorer l'accessibilité des espaces et bâtiments publics

Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Côté Insoumis, la candidate Anaïs Belouassa-Cherifi propose elle aussi de nombreuses mesures sur le volet social. Si elle est élue, elle promet notamment la gratuité de la cantine scolaire et la mise en place d'un petit-déjeuner gratuit. Autres mesures fortes portées par la candidate : assurer la mise à l'abris des jeunes du jardin des Chartreux et réquisitionner les logements vacants .

Ses autres mesures pour le social :

Créer des lieux d'accueil pour toutes les formes de discrimination

Créer un observatoire des discriminations

Systématiser la constitution de la mairie comme partie civile dans les plainte liées à des affaires de discrimination

Créer un bureau des droits

Atteindre 70 % de lieux accessibles

Encourager les initiatives de logements intergénérationnels adaptés pour les séniors

Favoriser la mise en relation des personnes âgées avec les associations de quartier

Ouvrir la restauration collective aux personnes âgées

Financement pluriannuel des associations, MJC et centres sociaux

Georges Képénékian (Lyon quelle énergie !)

L'ancien premier adjoint et maire de Lyon, Georges Képénékian propose quant à lui de créer une plateforme pour répondre aux besoins des familles avec des horaires de travail atypiques. S'il est élu, l'ancien chirurgien souhaite également mettre en place un "contrat lyonnais de la médecine générale" avec les professionnels pour faciliter l'accès aux soins.

Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun)

La candidate Nathalie Perrin-Gilbert propose de garantir un hébergement digne à chaque enfant et de lutter contre les déserts médicaux en rouvrant des maisons de santé.

Alexandre Dupalais (UDR - RN)

Le candidat UDR soutenu par le RN propose de son côté de lancer un plan sénior pour lutter contre l'isolement.

