Parmi les finalistes du concours Science Factor qui regroupe des élèves de la 6ème à la terminale, un collège isérois, qui présente son innovation, un sablier permettant de convertir le temps en électricité. Plus largement, cette compétition vise à susciter l'intérêt des jeunes pour la science, et plus particulièrement auprès des filles.

"Stimuler l’intérêt des jeunes pour les métiers scientifiques et techniques". C'est l'objectif du concours Science Factor peut-on voir sur le site de l'académie de Lyon. Cette initiative s'adresse à toutes les classes de la 6 ème à la terminale et vise particulièrement… les jeunes filles alors que la filière scientifique peine à les séduire. Ainsi, chaque groupe de travail, constitué de 2 à 4 jeunes, est obligatoirement piloté par une fille.

Concrètement, leur objectif est de présenter une innovation citoyenne, dont l’impact positif pour la société, l’environnement ou l’économie, devront être clairement démontrés lors du dépôt du projet. Pour participer au concours, les équipes doivent réaliser une vidéo illustrant cette innovation et remplir le formulaire de participation en ligne. Ils sont invités à le compléter avec le développement d’un prototype ou d’une maquette. Les candidats peuvent bien entendus être aidés par des étudiants, enseignants ou professionnels issus de filières scientifiques et techniques.

Un sablier permettant de convertir le temps en électricité ?

Cette année, un établissement d'Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les finalistes. Il s'agit du collège Lionel Terray en Isère. Le projet de ces élèves ? Un sablier innovant capable de produire de l’électricité : la chute du sable actionne un mécanisme générateur d’énergie, transformant le temps qui passe en source d’énergie renouvelable. Prochaine échéance, la semaine du 16 au 21 mars qui concernent les oraux et la journée nationale des rencontres. Les différents prix seront remis le 18 mars au siège d’ENGIE à La Garenne-Colombes.

Tous les prix remis lors de cette édition de Science Factor

Le Prix Collège : pour les élèves de la 6ème à la 3ème

Le Prix Lycée : pour les élèves de la Seconde à la Terminale

Le Prix Teamwill innovation inclusive

Le Prix ENGIE : récompense l’équipe de collégiens ou de lycéens pour la solution la plus économe en énergie ou la plus optimisée en production d’énergie

Le Prix Orange Numérique : récompense l’équipe ayant présentée la solution numérique (matériel, logiciel ou application, réseaux) dont l’utilité à la société civile sera la plus significative et la mieux démontrée

Le Prix « Care » Santé : récompense l’équipe ayant présenté une innovation au service de la santé et du bien-être.

Le Prix Egalité Filles-Garçons : récompense l’équipe ayant présenté une innovation permettant de faire progresser l’égalité réelle et de prévenir et lutter contre le sexisme.