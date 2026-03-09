Lyon : un homme blessé par balle lors d'une bagarre à la Guillotière

Un coup de feu a été tiré samedi à Lyon dans le quartier de la Guillotière au cours d'une bagarre.

Un homme a été blessé par balle samedi 7 mars en soirée dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Selon actuLyon, les faits se seraient produits lors d'une rixe au niveau de la rue Montebello peu après 23 h.

Une coup de feu a été tiré par un individu qui n'a pas encore été identifié au cours d'une bagarre. La victime a été touchée au niveau de la cuisse et a été transportée à l'hôpital sans pronostic vital engagé.

Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée, une enquête a été ouverte.