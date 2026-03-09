A moins d'une semaine du premier tour des élections municipales à Lyon, Lyon Capitale vous propose de détailler les propositions des candidats dans chaque domaine. Premier sujet, la sécurité.

C'est le sprint final. A quelques jours du premier tour des municipales, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair parmi les programmes des différents candidats. Pour ce premier focus, cap sur un sujet qui a fait l'objet de nombreuses propositions depuis le début de la campagne, la sécurité. Plus encore, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale datant du 20 novembre dernier, il s'agit de la première préoccupation de 52 % des Lyonnais, un résultat qui grimpe à 59 % chez les 18-24 ans.

Grégory Doucet - les Ecologistes (soutenu par le PS, le PCF, Place Publique, l'Après)

Enormément critiqué sur la sécurité pendant la totalité de son mandat, le maire sortant propose un programme ambitieux en cas de réélection. Une réélection qui s'annonce pour l'instant difficile puisqu'il culmine à 29 % selon notre dernier sondage Ifop-Fiducial datant du 26 février dernier. S'il souhaite installer 90 nouvelles caméras, c'est surtout sur l'humain qu'il veut miser. En effet, l'élu écologiste propose de créer des postes de police mobiles, porter le nombre de policiers municipaux à 400 (322 aujourd'hui selon la mairie en effectif théorique, mais une centaine de policiers seulement sur le terrain selon les syndicats ), et annonce une brigade anti-incivilités de 50 agents.

Toutes les mesures de Grégory Doucet sur la sécurité :

- Création de postes de police mobiles

- Porter à 400 le nombre de policiers municipaux à Lyon

- Créer une brigade anti-incivilités de 50 agents

- Installer 90 nouvelles caméras

- Créer un nouveau PC de crise

- Lancer un plan de prévention pour lutter contre le narcotrafic

- Doubler le nombre de médiateurs sociaux

- Améliorer l'éclairage public pour lutter contre le sentiment d'insécurité

- Fusionner le centre de gestion de crise et le poste radio de la police municipale - Mettre en place un plan de lutte contre l'entrée des jeunes dans le narcotrafic

- Soutenir les initiatives de lutte contre les VSS en milieu festif

- Créer un fonds municipal de solidarité pour les femmes victimes de violences conjugales

- Étendre le dispositif Angela pour multiplier les lieux refuges



Jean-Michel Aulas - Cœur Lyonnais (LR-Renaissance-MoDem)

C'est le grand favori des sondages. Malgré une campagne en demi-teinte, l'ancien président de l'Olympique lyonnais caracole en tête des suffrages. Notre dernier sondage Ifop-Fiducial le donne vainqueur au premier tour avec 45 % des voix. Concernant la sécurité, "JMA" en a fait son cheval de bataille. Il souhaite notamment multiplier par deux le nombre de caméras pour en atteindre 1200 à la fin de son potentiel mandat. Au sujet des agents de police, le candidat veut créer un "Hôtel des polices" regroupant les entités municipales et nationales au sein duquel sera implantée une cellule dédiée à la cybersécurité et à l'usage des drones.

Toutes les propositions de Jean-Michel Aulas en matière de sécurité

- Création d'un "hôtel des polices" regroupant police nationale et municipale. Présence d'une cellule dédiée à la cybersécurité et à l'usage des drones

- Référendum sur la création d'une police métropolitaine

- Multiplication par deux du nombre de caméras pour atteindre 1 200 caméras

- Atteindre un effectif de 500 policiers municipaux d'ici 2033

- Organisation d’Assises locales de l’accueil et de la sécurité

-"Plus de situation d'immigration illégale durablement tolérée à Lyon" en 2027

- Rehausser du rang de l'adjoint à la sécurité et redéfinir précisément la délégation

- Installer des bornes d'appel d'urgence et des boîtiers d'alerte dédiés aux commerçants

- Mettre en place des indicateurs de performance pour mesurer l'action menée

- Instaurer une logique de mutualisation des moyens de sécurité à l'échelle métropolitaine

- Installer une logique d'intervention coordonnée des acteurs sociaux en contact avec les victimes et les délinquants

Anaïs Belouassa-Cherifi - La France Insoumise

En difficulté suite à l'implication de la Jeune Garde dans l'affaire Quentin Deranque, et les propos jugés antisémites de Jean-Luc Mélenchon, la candidate insoumise pourrait en payer les frais aux municipales. Contrairement à ses opposants, très peu de mesures de son programme concernent la sécurité. Pourtant sa proposition phare a été lourdement critiquée lors du débat réunissant les quatre principaux candidats sur BFM TV le 24 février dernier. En effet, Anaïs Belouassa Cherifi prône le désarmement de la police municipale, qui ne portera plus d'armes à feu.

Toutes les propositions d'Anaïs Belouassa Cherifi sur la sécurité

- Ouverture d'un moratoire sur la vidéosurveillance et sur son coût

- Désarmer la police municipale

- Expérimenter la mise en place du récépissé de contrôle d'identité

Alexandre Humbert-Dupalais UDR-Rassemblement National

Candidat ciottiste, soutenu par le Rassemblement National, Alexandre Dupalais a fait de la sécurité l'un des fers de lance de son programme. Il mise beaucoup sur les agents de police municipaux dont il souhaite tripler les effectifs, pour les porter à 1000. Au sujet des caméras, il souhaite aussi les multiplier par 10, soit 5000 à la fin du mandat.

Toutes les propositions d'Alexandre Humbert Dupalais sur la sécurité

- Création d'une "brigade anti-tag"

- Triplement des effectifs de la police municipal en les portants à 1000 agents

- "Brigade de circulation urbaine" pour les vélos et les trottinettes

- Ouverture de 30 commissariats de police municipale "d'ultra-proximité"

- Multiplier par 10 le nombre de caméras, en les portant à 5 000

- Déployer des drones dans les quartiers difficiles



Georges Képénékian - Lyon Quelle Energie !

L'ancien maire de Lyon par intérim ne s'est pas étendu sur le sujet de la sécurité. Il souhaite entre autres proposer un logement de fonction aux policiers municipaux afin qu'ils restent à Lyon.

Toutes les propositions de Georges Képénékian en matière de sécurité

- Redéployer des caméras de vidéosurveillance sans en augmenter le nombre

- Proposer un logement de fonction aux policiers municipaux pour mieux les fidéliser

Nathalie Perrin-Gilbert - Lyon en commun (Divers Gauche)

L'ancienne adjointe à la culture de Grégory Doucet met en avant de nombreuses mesures en matière de sécurité. Elle prône elle aussi un renforcement non chiffré des effectifs de police. Pourtant, ce sont des mesures de prévention qui la distinguent. Nathalie Perrin-Gilbert propose de développer la médiation de quartier, de soutenir les associations engagées dans la prévention jeunesse et d'ouvrir un collège de la 2e chance.

Toutes les propositions de Nathalie Perrin-Gilbert pour la sécurité

- Améliorer la politique de prévention des risques industriels et chimiques

- Renforcer les effectifs de police municipale

- Renouer avec la présence de policiers municipaux sectorisés

- Renforcer la coordination entre police nationale, police municipale et acteurs locaux

- Recourir aux caméras de vidéo-surveillance au cas par cas en lien avec préfecture

- Renforcer le recours aux travaux d'intérêt général

- Mettre en place un conseil des droits et devoirs des familles

- Développer la médiation de quartier

- Soutenir les associations engagées dans la prévention jeunesse

- Ouvrir un collège de la 2e chance

