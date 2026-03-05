A l'approche des élections municipales, le maire sortant de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael reçoit le soutien d'Eric Lombard. L'ancien ministre de l'Economie a salué l'équilibre de la politique menée par l'élu socialiste.

Après François Ruffin venu soutenir Grégory Doucet ce jeudi, c'est au tour de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne, d'accueillir un invité de marque. En effet, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances de François Bayrou, Eric Lombard est venu appuyer la candidature du maire socialiste. "Je veux aussi donner un signe en soutenant quelqu'un qui ne soutient pas la majorité présidentielle, et c'est respectable. Il faut qu'on apprenne à travailler en compromis et dans le cadre de coalitions. (…) Et c'est une façon de le faire localement et au plan national. Il est important de maintenir un dialogue étroit dans la perspective de 2027 ", explique l'ancien directeur de Generali France.

Eric Lombard s'est également dit "très en phase" avec le projet porté par l'actuel maire de Villeurbanne. "Ce que je trouve remarquable dans ce qu'à fait Cédric Van Styvendael, c'est l'équilibre (…) entre l'activité économique, la vie culturelle, et les sujets de vie quotidienne", félicite l'ancien directeur général de la caisse des dépôts.

"Réguler quand c'est nécessaire"

Cédric Van Styvendael a d'abord défendu son bilan, évoquant des chiffres qui traduisent le dynamisme économique accéléré durant le mandat en citant le développement de l'activité commerciale. Le chiffre d'affaires des commerces aurait augmenté de 20 % contre une hausse de 1 % en moyenne sur la Métropole de Lyon. Néanmoins, l'élu prône tout de même le réalisme : "On ne va pas crier Cocorico, en tout cas ce sont des signes positifs".

Celui qui est également vice-président à la culture au sein de la Métropole de Lyon justifie l'évolution favorable d'implantation d'entreprises comme l'arrivée de la CEGID en 2027, et du siège français d'Handicap International. "Ce sont des éléments qui donnent à voir l'attractivité de cette ville". Il évoque également la hausse de la population villeurbannaise "passée de 150 000 à 163 000 habitants en cinq ans". "Ces investissements qui sont parfois au coeur de la campagne sur la question de 'est ce que on a trop dépensé, pas assez' sont aussi en lien avec ces évolutions". Un tacle à peine dissimulé à son ex-mentor Jean-Paul Bret qui affirmait sur l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale que son successeur avait "cramé la caisse".

302 millions d'euros d'investissements prévus en cas de prochain mandat

Alors que le sprint final des élections municipales est lancé, le maire sortant prévoit déjà d'allouer du budget dans de nombreux domaines comme le scolaire (100 millions d'euros), le sport (60 millions d'euros), ainsi que l'administration (48 millions d'euros). Concernant le développement économique, la tête de liste d'"Engagé.e.s pour Villeurbanne", souhaite "accompagner les entreprises plutôt que de les laisser seules face aux contraintes, et réguler quand c'est nécessaire". La simplification des démarches est aussi au coeur du programme avec la création d'un "guichet unique municipal", tout comme le déploiement de locaux économiques à loyers abordables avec la foncière économique "Totem". L'objectif, "louer 25 % de surfaces louées à des conditions maîtrisées".

Par ailleurs, Cédric Van Styvendael prône un soutien aux commerces de proximité avec la création de 40 nouveaux espaces commerciaux dans le quartier Gratte-Ciel, la mise à disposition de 25 % de baux commerciaux à loyers abordables, ou encore le soutien aux marchés forains, "lieux essentiels de lien social". Enfin, qui dit commerce dit forcément emploi. Le socialiste veut miser sur l'accompagnement vers l'emploi renforcé, avec les entreprises créées dans le cadre de "Territoire Zéro chômeur de longue durée" afin de sécuriser "les parcours professionnels et créer des emplois durables et ancrés localement."

Justement, cette après-midi, Eric Lombard Et Cédric Van Styvendael vont visiter l'entreprise sociale Emerjean concernée par le dispositif. Les deux hommes se rendront également à la métallerie Lenoir, ainsi qu'au centre de recherche Supergrid.

