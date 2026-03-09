Actualité
Jean-Michel Aulas, candidat Coeur Lyonnais aux municipales 2026 à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Municipales : Jean-Michel Aulas en campagne à Villeurbanne jeudi 12 mars

  • par Nathan Chaize

    • Candidat à la mairie de Lyon, l'ex-président de l'OL sera à Villeurbanne pour soutenir la candidate à la mairie et la tête de liste métropolitaine.

    Jean-Michel Aulas participera à une réunion publique des listes Coeur Villeurbanne et Grand Coeur lyonnais jeudi 12 mars au centre culturel de la vie associative à Villeurbanne. L'évènement se tiendra à 19 h en présence de la candidate LR à la mairie, Sophie Cruz, et de la tête de liste métropolitaine Sylvie Blès-Gagnaire.

    Sa dernière intervention publique avant le 1er tour

    Cette réunion publique sera la dernière intervention publique de l'ancien président de l'Olympique lyonnais avant le 1er tour des élections municipales et métropolitaines. Cette réunion marque la dernière intervention publique de Jean-Michel Aulas avant le 1er tour des élections municipales et métropolitaines, un symbole fort pour Villeurbanne. "Elle sera l’occasion de présenter les 5 priorités portées par les listes Cœur Villeurbanne et Grand Cœur Lyonnais pour transformer la ville et la métropole", indique la liste Coeur villeurbanne.

    Ces priorités affirmées sont une "sécurité renforcée : présence policière accrue, prévention ciblée et aménagement intelligent des espaces publics", un "soutien aux familles : 600 places supplémentaires en crèches, équité scolaire et accompagnement des plus fragiles", un "cadre de vie requalifié : amélioration des espaces publics, maîtrise de la densification et soutien aux commerces locaux", une "gouvernance stable et transparente : hiérarchisation des priorités, évaluation régulière des politiques publiques et zéro augmentation d’impôts" et une "ambition métropolitaine : affirmation de l’identité de Villeurbanne dans les décisions structurantes (transports, économie, environnement)".

    Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas se rendra également à une rencontre dans le quartier Gratte-Ciel et à un échange à Grandclément.

