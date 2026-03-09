Le chantier des Terrasses de la Presqu'île sur les quais de Saône à Lyon devrait prendre fin à l'été 2026.

Le projet des Terrasses devrait enfin sortir définitivement de terre. La Métropole de Lyon a annoncé ce lundi dans un communiqué de presse que les travaux de confortement du mur de rive historique "vont pouvoir être finalisés prochainement" , laissant entrevoir une livraison des espaces à l'été 2026.

Une partie du projet déjà livrée à l'été 2025

Pour rappel, le projet avait pris du retard après qu'un affaissement localisé du mur a été détecté au début de l'année 2024. La partie haute des nouveaux espaces avait été livrée et inaugurée à l'été 2025. Les travaux ont débuté en septembre 2025 et ont consisté à mettre en place dans le mur affaissé "une vingtaine de micropieux verticaux de plus de 11,5 mètres de long et des tirants inclinés de 14,5 mètres de long".

Les longues périodes de crues récentes ont retardé le chantier de confortement qui devrait prendre fin dans les prochaines semaines et laisser place aux travaux d'aménagement du bas port.

"Une longrine (élément de structure similaire à une poutre, Ndlr) en béton armé sera coulée en tête de mur sur laquelle reposera la pierre de rive en calcaire, dans la continuité historique des quais de Saône : ce sera la dernière étape des travaux de confortement", précise la collectivité.

Ce projet, qui doit offrir continuité piétonne jusqu’à l’île Barbe en bord de Saône, est financé à hauteur de 17,6 millions d’euros par la Métropole et de 2,4 millions d’euros par la Ville. L'ensemble des travaux de confortement, nécessaires pour assurer la reprise du chantier, nécessite un coup supplémentaire à hauteur de 2,1 millions d'euros.