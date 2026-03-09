Actualité
La partie haute des terrasses de la Presqu’île inaugurées à Lyon vendredi 4 juillet 2025. (@Vincent Guiraud)

À Lyon, le projet des Terrasses de la Presqu'île devrait (enfin) voir le jour cet été

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Le chantier des Terrasses de la Presqu'île sur les quais de Saône à Lyon devrait prendre fin à l'été 2026.

    Le projet des Terrasses devrait enfin sortir définitivement de terre. La Métropole de Lyon a annoncé ce lundi dans un communiqué de presse que les travaux de confortement du mur de rive historique "vont pouvoir être finalisés prochainement" , laissant entrevoir une livraison des espaces à l'été 2026.

    Une partie du projet déjà livrée à l'été 2025

    Pour rappel, le projet avait pris du retard après qu'un affaissement localisé du mur a été détecté au début de l'année 2024. La partie haute des nouveaux espaces avait été livrée et inaugurée à l'été 2025. Les travaux ont débuté en septembre 2025 et ont consisté à mettre en place dans le mur affaissé "une vingtaine de micropieux verticaux de plus de 11,5 mètres de long et des tirants inclinés de 14,5 mètres de long".

    Les longues périodes de crues récentes ont retardé le chantier de confortement qui devrait prendre fin dans les prochaines semaines et laisser place aux travaux d'aménagement du bas port.

    "Une longrine (élément de structure similaire à une poutre, Ndlr) en béton armé sera coulée en tête de mur sur laquelle reposera la pierre de rive en calcaire, dans la continuité historique des quais de Saône : ce sera la dernière étape des travaux de confortement", précise la collectivité.

    Ce projet, qui doit offrir continuité piétonne jusqu’à l’île Barbe en bord de Saône, est financé à hauteur de 17,6 millions d’euros par la Métropole et de 2,4 millions d’euros par la Ville. L'ensemble des travaux de confortement, nécessaires pour assurer la reprise du chantier, nécessite un coup supplémentaire à hauteur de 2,1 millions d'euros.

    quais de saône lyon travaux
    Photo montage des futurs quais de Saône @ Métropole de Lyon
    à lire également
    Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu 17:17
    Municipales à Lyon : ce proposent les candidats sur le volet social 16:46
    "Personne n'a posé une ambition de ce type en France" : À Bron, Bernard défend son climatiseur naturel 16:11
    À Lyon, le projet des Terrasses de la Presqu'île devrait (enfin) voir le jour cet été 15:53
    Lyon : l'EFS organise une grande collecte de sang au Palais de la Bourse 15:15
    d'heure en heure
    Municipales : Jean-Michel Aulas en campagne à Villeurbanne jeudi 12 mars 14:40
    Lyon : un homme blessé par balle lors d'une bagarre à la Guillotière 14:06
    "La fin du cauchemar" : la maison squattée à Montchat évacuée ce lundi matin 13:38
    Municipales 2026 : toutes les propositions des candidats en matière de sécurité 12:45
    Laboratoire © Tim Douet
    Finale Concours Science Factor : un collège isérois présente un sablier capable de produire de l'électricité 12:02
    Théâtre pour les tout-petits : des bébés entre deux rives 11:31
    Lyon : menacés de mort et de viol, des militants insoumis dénoncent une "banalisation de la violence" 11:02
    Près de Lyon : un match de football dégénère, un entraineur et un joueur blessé 10:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut