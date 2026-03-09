Actualité

Lyon : l'EFS organise une grande collecte de sang au Palais de la Bourse

  • par Nathan Chaize

    • La grande collecte de sang de l'EFS au Palais de la Bourse de Lyon revient en 2026 les 16 et 17 mars.

    L'Établissement français du sang organise une grande collecte de sang les lundi 16 et mardi 17 mars au Palais de la Bourse de Lyon. 850 donneurs sont attendus lors de cet évènement exceptionnel qui mobilisera de nombreux bénévoles d'associations de donneurs mais également les clubs Rotary de Lyon.

    Les chefs disciples Escoffier Rhône-Alpes proposeront des crêpes salées et sucrées aux donneurs. Cette collecte marquera la 21e édition de l'opération "Mon sang pour les autres" organisée par le Rotary et l'EFS, dont la première édition s'est tenue en 2005 sur la place Bellecour.

    En partenariat avec le festival Quais du Polar, un jeu-concours sera organisé dans le hall du Palais de la Bourse pour gagner des livres et des invitations pour visiter le laboratoire EFS de traitement des produits sanguins situé à Décines. La collecte aura lieu de 9 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h.

    À Lyon, le projet des Terrasses de la Presqu'île devrait (enfin) voir le jour cet été

    Laboratoire © Tim Douet
