Théâtre pour les tout-petits : des bébés entre deux rives

La compagnie auvergnate Entre eux deux rives, qui s’adresse aux bébés dès 18 mois, est présente deux fois en mars dans deux théâtres différents (BoOm au TNG et (é)Mouvoir à La Mouche). Préparez vos poussettes !

Il y a tout juste un an, lors de son 60e anniversaire célébré à Marseille, l’Association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse rappelait que “le travail pour les tout-petits n’a pas encore acquis la place qu’il mérite dans de trop nombreux pays” dont la France même si, inéluctablement, il se développe.

Par exemple, en ce mois de mars, se tient une nouvelle édition du festival Premières Rencontres créé en 2004 à Villiers-le-Bel par la compagnie Acta consacré aux 0-3 ans, ces mille premiers jours sur lesquels se penche le ministère de la Santé depuis 2020, tant “c’est à ce moment-là que tout commence”.

Une compagnie régionale consacre aussi toute son attention à ce très jeune âge. Claire Petit et Sylvain Desplagnes ont fondé Entre eux deux rives en 2006 dans la cité phocéenne avant de s’installer définitivement deux ans plus tard à Cusset, tout près de Vichy dans l’Allier.

Elle est comédienne et metteuse en scène. Formée à la faculté d’Aix-en-Provence puis au Conservatoire de Marseille et à la célèbre école Jacques-Lecoq parisienne qui privilégie le corps et le mouvement. Lui est metteur en scène et scénographe et a étudié aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et c’est tout cela que l’on retrouve dans leurs deux pièces présentées ce mois-ci à Lyon et accessibles dès 18 mois.

La nouvelle directrice du TNG, Odile Grosset-Grange, a choisi ce duo pour compter parmi ses artistes associés. C’est pour cela qu’elle a programmé BoOm,créée en 2017.

Cette pièce pour une interprète et soixante-douze cubes est conçue comme un jeu. “Dans le spectacle le corps apparaît par bribes ; une main, un pied, un bout de peau, deux yeux.” Et un personnage surgit sous les rires des enfants. La compagnie explique son processus : “Nous explorons les notions d’instabilité, de fragilité, mais aussi d’apparition/disparition. L’enfant, lorsqu’il s’éveille à sa vie de ‘bipède’ subit la pesanteur par la chute sans cesse répétée (…). C’est dans cette capacité du tout-petit à penser le monde sans aucune limite que le spectacle prend sa source.”

En 2023, (é)Mouvoir,le nouvel opus du duo, nous a laissé bouche bée. Enfin un spectacle à l’adresse des tout-petits qui avait les moyens (donc les subventions publiques) de ses ambitions.

C’est à La Mouche que ce dernier-né de leurs créations est présenté à trois reprises le 25 mars. Tout se passe sur la scène. Les enfants sont invités à s’asseoir sur un tapis de poils et des coussins en feutrine et voient apparaître une petite boule orange lumineuse. Elle se balade dans les airs jusqu’à se démultiplier.

Derrière un voile, c’est tout un univers blanc, vaste, fait de détails qui s’offre aux jeunes regards. Sommes-nous éblouis sous l’eau, dans une campagne recouverte de neige ? Tout est blanc crème et, si tout n’est pas identifiable précisément, c’est pour laisser place à l’imagination des enfants. A minima, il s’agit de la nature. Les éléments se plient sous le souffle du vent, d’autres s’envolent. Et les petits, surtout, ont le droit de s’approcher, entrer littéralement dans le décor.

Pour actionner et imaginer ce dispositif complexe, la marionnettiste Cécile Doutey, formée à la prestigieuse École supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, a rejoint l’équipe de la compagnie.

En trente minutes de spectacle dans les deux cas, la compagnie Entre eux deux rives déploie ce travail sensible et précieux. Un vrai cadeau à l’adresse des plus jeunes et le meilleur antidote qui soi au règne du “tout-écran”.

BoOm – Le14 mars à 10 h, 11 h 30 et 16 h au TNG

(é)Mouvoir – Le 25 mars à 9 h, 11 h et 16 h à La Mouche à Saint-Genis-Laval