La maison squattée depuis octobre 2023 à Lyon, dans le quartier de Montchat, a été évacuée ce lundi matin par les forces de l'ordre. Les riverains se disent soulagés de la fin de cette situation qui engendrait de nombreuses nuisances ces derniers mois.

"C'est la fin du cauchemar". Au coin du boulevard Pinel et du cours Richard-Vitton, c'est l'effervescence ce lundi matin dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette maison, squattée depuis octobre 2023, est en cours d'évacuation par les forces de l'ordre. De la soixantaine d'occupants recensés au maximum ces derniers mois, il ne reste plus qu'une poignée de personnes de la communauté rom.

Selon la préfecture du Rhône, dix personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison lors de son évacuation par la quinzaine de policiers présents sur les lieux. Un couple avec enfant en bas âge a été pris en charge par les services de la préfecture. D'autres personnes ont été prises en charge et aidées par des associations. "C'est vraiment un soulagement de voir ce cauchemar prendre fin" réagit Julien, riverain de ce quartier résidentiel, fer de lance de la mobilisation autour de ce squat. "La situation n'avait que trop duré. Aujourd'hui, on a gagné et c'est le plus important" poursuit-il.

La maison murée par les propriétaires

Jean-Pierre Jenot, propriétaire avec deux de ses frères de la maison, se dit heureux de l'évacuation. "C'est un soulagement même si ça fait quand même quelque chose de voir notre maison de famille dans cet état de délabrement", explique-t-il. La grande maison de 250 m2 était inoccupée depuis juillet 2023 après qu'un promoteur immobilier a proposé aux trois frères de leur racheter le bâtiment ainsi que plusieurs autres propriétés du pâté de maisons. Squattée dès octobre 2023, la maison avait ensuite été investie par plusieurs familles d'origine roumaine déplacées d'un campement illégal évacué en mai 2024 route de Genas, à quelques mètres de l'habitation.

Depuis, ce squat engendrait nuisances et désagréments dans ce quartier de Montchat, pourtant réputé pour son calme et sa tranquillité. Climax des tensions, début février, une violente bagarre avait éclaté dans la soirée devant la maison squattée. Une rixe qui avait fait trois blessés. "C'est triste que pour que la situation évolue on ait été obligé d'en arriver à des violences comme celle-là" se désole une riveraine de passage ce lundi matin. "Mais le plus important c'est que les choses bougent enfin" complète la Lyonnaise qui espère désormais retrouver la quiétude du quartier.

Après l'évacuation menée dans le calme, les propriétaires des lieux ont prévu de murer tous les accès au bâtiment. "On avait déjà pris quelques précautions en 2023 en coupant l'eau et l'électricité, mais ça n'avait pas suffi" explique Michel Jenot. "Même si on a conscience qu'une maison murée dans ce quartier c'est un peu triste, on fait en sorte que la situation actuelle ne se reproduise pas" admet son frère, Jean-Pierre.

Le quartier de Montchat devrait désormais retrouver son calme habituel, en attendant le lancement du projet immobilier qui doit transformer ce pâté de maisons dans les prochains mois.