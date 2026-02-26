Actualité
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne.

Protection animale : Cedric Van Styvendael s'engage sur la charte de l'association PAZ

  • par Romain Balme

    • A l'instar de ses adversaires à gauche aux municipales, le maire actuel de la commune a signé 21 mesures de la charte établie par l'association de défense animale.

    Après ses adversaires, Mathieu Garabédian (LFI) et Jean-Paul Bret, c'est au tour du maire-candidat à sa réélection Cédric Van Styvendael de s'engager pour la protection animale. L'élu socialiste vient de signer 21 mesures de la charte de la PAZ (projet animaux zoopolis), contre 22 pour Jean-Paul Bret et 23, soit l'ensemble des mesures par Mathieu Garabédian.

    Parmi les propositions signées par "CVS", "l'ajout d'un élu à la condition animale et la mise en place un budget dédié à la condition animale", "le financement de la stérilisation et l’identification des chats errants" ainsi que "la non-autorisation de spectacles avec des animaux domestiques ou sauvages sur le domaine municipal." En revanche, l'actuel maire de la commune n'a pas affirmé "sa position contre la pêche au vif et l'empoisonnement dans le but de pêcher, deux pratiques de pêche de loisir extrêmement cruelles", contrairement à ses deux rivaux de gauche.

    Si la PAZ a tenu à féliciter les engagements de Cédric Van Styvendael à cet effet, l'association accuse la mairie de n'avoir pas "mis en place de politique publique ambitieuse en matière de condition animale." Elle souhaite entre autres que "la Ville avance également sur la question des rats, en expérimentant des méthodes non létales contraceptives."

    Faire défiler vers le haut