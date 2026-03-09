Le personnel de la cité scolaire Sembat-Seguin de Vénisiseux est en grève ce lundi @photo fournie par les grévistes

En proie à des difficultés en matière de conditions de travail, le personnel de la cité scolaire Sembat-Seguin à Vénissieux fait grève ce lundi 9 mars. Les participants dénoncent "une pénurie de moyens", et réclament de nombreuses mesures.

C'est une grève de grande envergure. qui touche la cité scolaire Sembat-Seguin à Vénissieux ce lundi 9 mars, à l'appel de l’intersyndicale CGT SUD SNES FO. En cause une dégradation des conditions de travail pointée par le personnel de l'établissement. Parmi ces problèmes, un poste d'infirmière non-pourvu de septembre à mars, avec un déficit de 40 % malgré l'arrivée de personnes à temps partiel.

De plus, les grévistes dénoncent un demi-poste de CPE supprimé, des classes surchargées ainsi des personnels région non-remplacés. Un contexte qui a "effet direct sur le climat scolaire, avec une multiplication des incidents graves" précise le communiqué de presse.

Plusieurs mesures revendiquées par les grévistes

Selon le communiqué, la formation santé sécurité académique a demandé une requête au rectorat, celui-ci "botte en touche et prétend apporter une attention particulière à notre établissement, mais c’est plutôt un mépris particulier pour les conditions de travail du personnel que nous constatons", déplorent les grévistes. En effet, le proviseur adjoint du lycée professionnel a été envoyé dans un autre établissement à plusieurs reprises par le rectorat, "ce qui dégrade encore la situation".

Face à cette atmosphère délétère, les grévistes réclament plusieurs mesures, à commencer par le retour immédiat du proviseur-adjoint, et le pourvoi à plein-temps des postes d'infirmières. Le communiqué de presse évoque également l'ajout d'un nouveau poste de CPE, nécessaire "pour assurer le suivi des élèves" ainsi que le remplacement du personnel d’entretien région en arrêt maladie.

A noter que quinze signalements ont été effectués sur le Registre Santé et Sécurité du lycée Sembat. Ajouté à cela les multiples arrêts de travail et le vote à l’unanimité d’un avis d’enquête par la F3SCT académique, les grévistes déplorent des "risques psychosociaux associés à la pénurie de moyens et aux difficultés de gestion de l’établissement élevés et préoccupants."

Toutes les revendications du personnel de la cité scolaire Sembat-Seguin

-Le retour immédiat du proviseur-adjoint du lycée Seguin.

-Le pourvoi à temps plein des postes d’infirmiers-ères des lycées Sembat et Seguin.

-Un poste de CPE supplémentaire pour assurer le suivi des élèves.

-L’augmentation substantielle du nombre d’heures postes dans la DGH du lycée Sembat pour limiter les effectifs par classe.

-La limitation à 24 des effectifs en seconde TNE au LP Seguin.

-Une gestion réactive, cohérente et transparente des incidents, de la communication et de la planification interne à l’établissement.

-Le remplacement des personnels d’entretien région en arrêt maladie.