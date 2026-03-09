Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu

IT Villaggio, le nouveau concept immersif de l'enseigne IT - Italian Trattoria, s'installera d'ici la fin de l'année dans l'espace anciennement occupé par Food Society au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu annonce l'arrivée d'IT Villaggio, un restaurant de près de 1 900 m² d'espace intérieur auquel s'ajoutent 500 m² de terrasse, inspiré de l'ambiance des places et ruelles italiennes. Le lieu proposera plusieurs comptoirs thématiques — Pasta, Napoli, Firenze BBQ, Roma Bar, IT Gelato — avec une cuisine préparée chaque jour à partir de produits importés directement d'Italie.

Au-delà de la restauration, IT Villaggio se veut un espace de vie à part entière, avec une scène de 12 m² dédiée aux animations, concerts et soirées, ainsi que des espaces modulables pour des événements privés. "L'arrivée d'IT Villaggio s'inscrit pleinement dans notre ambition de faire de Westfield La Part-Dieu une destination toujours plus vivante, où shopping, restauration et expériences se rencontrent", souligne Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial.

Cette ouverture s'accompagnera d'une campagne de recrutement local. IT - Italian Trattoria, fondée par deux frères d'origine calabraise, revisite la cuisine traditionnelle italienne dans un format fast-casual accessible, dans un univers aux origines italo-new-yorkaises. Westfield La Part-Dieu, qui accueille 31,8 millions de visiteurs par an, confirme ainsi sa stratégie de montée en gamme dans la restauration et les loisirs.