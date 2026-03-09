Lyon : menacés de mort et de viol, des militants insoumis dénoncent une "banalisation de la violence"

Le 6 mars, des militants de La France insoumise ont été pris à partie devant la médiathèque du Bachut à Lyon. Le mouvement dénonce un climat de violence contre la gauche.

C'est en plein tractage, vers 18 h, devant la médiathèque du Bachut dans le 8e arrondissement de Lyon, qu'un homme s'en serait violemment pris à des militants de La France insoumise ainsi qu'à des passants venus les défendre. L'agresseur aurait proféré des menaces de mort et de viol, poursuivi un militant et bousculé un autre indiquent les insoumis dans un communiqué de presse.

Les militants LFI de Lyon 8e dénoncent une "normalisation des propos racistes, xénophobes et discriminatoires à des heures de grande écoute" et la banalisation de la violence à l'égard des militants de gauche. Ils placent cet incident dans un contexte plus large : dégradations de locaux insoumis dans plusieurs villes, alertes à la bombe au siège parisien du mouvement, ou encore attaque d'une réunion publique à Faches-Thumesnil par une quinzaine d'hommes cagoulés.

Des actes qui font notamment suite à la proximité de La France insoumise avec le mouvement antifasciste de la Jeune garde, dont des ex-membres sont suspectés d'avoir battu à mort un militant d'extrême droite à Lyon le 12 février. La section LFI du 8e arrondissement inviter la population à rejoindre la Grande Marche Antiraciste et Antifasciste organisée le samedi 14 mars à 14 h 30 place Bellecour.