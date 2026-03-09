Actualité

"Personne n'a posé une ambition de ce type en France" : À Bron, Bernard défend son climatiseur naturel

  • par Romain Balme

    • Ce lundi 9 mars, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, candidat à sa réélection est venu défendre son projet de "climatiseur naturel" de l'Est lyonnais. Une initiative à long terme, qui pourrait voir le jour à l'horizon 2050.

    À moins d'une semaine du premier tour des métropolitaines, c'est un Bruno Bernard "serein et toujours déterminé" qui a réuni la presse ce lundi 9 mars, au bois des Essarts à Bron. Le président de la Métropole de Lyon, candidat à sa réélection a défendu son projet de "climatiseur naturel", accompagné de Béatrice Vessiller, candidate sur la liste de l'élu écologiste à Villeurbanne, et Manon Doyelle, tête de liste Avançons Ensemble de la circonscription Porte des Alpes, territoire concerné par le projet. Le géographe Michel Lussault est également venu apporter son expertise et son soutien.

    Concrètement, ce "climatiseur naturel" est basé sur une végétalisation à grande échelle, puisque plus de 1000 hectares sont concernés. Cette "vaste forêt" comprendra certes des arbres mais aussi des haies ou des bosquets, tous destinés à augmenter la canopée estimée à 14 % sur le secteur de la Porte des Alpes contre 22 % à l'échelle de la métropole. "Il faudrait monter à 30 ou 40 %" ambitionne Bruno Bernard. Des disparités sont également visibles entre l'ouest et l'est lyonnais.

    Un projet avec de multiples enjeux

    Ce projet à long terme, qui devrait voir le jour à l'horizon 2050, se base sur plusieurs enjeux, comme la lutte contre le changement climatique. "On constate sur cette partie est de l'agglomération, qu'il y a des changements brutaux aussi importants qu'au centre-ville" explique Michel Lussault. En cause notamment les champs agricoles vides après la récolte. À l'avenir, des bocages seront plantés entre ces espaces, permettant notamment de créer de l'ombre.

    Pour mettre en œuvre ce projet, la liste Avançons Ensemble souhaite "restaurer les zones humides, désimperméabiliser massivement, végétaliser des parkings, mais aussi planter au bord des infrastructures" promet Béatrice Vessiller, l'actuelle vice-présidente chargée du renouvellement et du cadre de vie à la Métropole. Parmi les espaces visés, le golf de Chassieu que la liste d'union de la gauche souhaite faire évoluer en "grand parc public arboré tout en gardant la pratique du golf".

    Lire aussi : Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

    "Ce sont des projets qui correspondent à aujourd’hui et à demain"

    Plus largement, cette initiative de grande envergure doit se réaliser en concordance avec les zones industrielles qui l'entourent, notamment la zone du champ du pont. En outre, le Décathlon Village de Bron va être inscrit au sein du plan de climatiseur naturel, "un gros travail" se félicite Béatrice Vessiller. La gauche souhaite aussi inclure les mobilités dans ce projet, notamment avec l'arrivée du futur T8.

    Globalement, l'objectif est d'inclure tous les acteurs dans cet ambitieux projet, des industriels aux agriculteurs en passant par les habitants. "Ce sont des projets qui correspondent à aujourd’hui et à demain", justifie Bruno Bernard. Le président de la Métropole s'est même permis un tacle appuyé au grand projet de Jean-Michel Aulas, fustigeant un "méga-tunnel totalement déconnecté des besoins et de la réalité du territoire".

    Municipales à Lyon : ce proposent les candidats sur le volet social

