Jean-Michel Aulas repousse de nouveau l'annonce de sa candidature aux municipales 2026

Jean-Michel Aulas a nouveau repoussé l'officialisation de sa candidature aux élections municipales 2026 à Lyon.

Ce devait être fin juin, ce sera (probablement) à rentrée. L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a de nouveau repoussé l'annonce de sa candidature aux élections municipales de 2026 à Lyon. "Ce sera en septembre, au plus tôt fin août", a-t-il indiqué à la presse lors de la remise de la Légion d'honneur à Yann Cucherat.

Lire aussi : "Lyon a besoin de vous" : Aulas adoubé par Yann Cucherat par les municipales 2026 à Lyon

Remise au cours de laquelle ce dernier a apporté son soutien à l'homme d'affaires, lançant "Lyon a besoin de vous". Aulas évoque la trêve estivale, le sauvetage de Lyon et le vote ou non de la loi PLM pour justifier ce nouveau report.

"On se prépare à pouvoir y aller dans les meilleures conditions possibles", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Attendons déjà de sauver Lyon en 1re division, que la loi PLM soit votée ou pas (...) C'est les vacances qui sont l'élément le plus important, donc disons fin août au plus tard."

Lire aussi : Chaleur et pollution : Jean-Michel Aulas accuse les écologistes de "bétonner" à Lyon