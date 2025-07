"Pendant que certains polémiquent, nous agissons" : la réponse cinglante de Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas

Alors que Jean-Michel Aulas, toujours pas candidat aux élections municipales de 2026, multiplie les attaques envers la Ville et la Métropole de Lyon, Grégory Doucet souhaite "rétablir les faits."

Il ne s’était pas encore exprimé clairement à ce sujet, mais vendredi 4 juillet, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a choisi de prendre la parole et de "rétablir les faits." Sur son poste Instagram, l’édile est limpide : "L’écologie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font." Sans jamais le citer, Grégory Doucet répond en effet à Jean-Michel Aulas, dont l’annonce de sa potentielle candidature aux élections municipales a été repoussée, et aux nombreuses attaques visant le bilan de la Mairie.

"Un cynisme politique préoccupant"

"Depuis plusieurs jours, j’entends mensonge sur mensonge. À en croire certains, les écologistes seraient devenus responsables du réchauffement climatique. Ce renversement du réel traduit un cynisme politique préoccupant. Il est temps de rétablir les faits", écrit ainsi Grégory Doucet. La longue publication du maire de Lyon lui permet ainsi de faire le bilan de sa mandature. "Et si nous avons pris nos responsabilités dès 2020, c’est justement parce que nous écoutons les scientifiques, qui nous alertent depuis des années. Depuis cinq ans, notre action est claire : protéger les Lyonnaises et les Lyonnais, en particulier les plus fragiles, pour permettre à toutes et tous de continuer à vivre dignement en ville."

Alors que Jean-Michel Aulas accusait les écologistes de "bétonner" Lyon, l’édile rappelle que depuis 2020, "14 hectares ont été regagnés sur le bitume, 11 800 arbres plantés, 129 rues végétalisées, 54 vergers créés", indique-t-il encore. Il précise par ailleurs que 750 lieux frais sont désormais identifiés à Lyon et que la municipalité poursuit la rénovation de ses 78 fontaines et 19 bassins. "Ce n’est qu’un début", promet-il toujours.

400 millions d’euros pour la rénovation thermique

Autre point de tension constaté pendant la vague de chaleur qui a touché Lyon cette semaine : les bâtiments publics, dont "60 %" seraient des passoires thermiques, écrit le maire. "C’est pourquoi 400 millions d’euros sont investis dans la rénovation thermique et énergétique de nos équipements." Il ajoute : "Depuis 2020, nous avons investi près de 10 000 euros par élèves. Un tiers des écoles lyonnaises seront rénovées d’ici 2026. 79 cours d’écoles et de crèches ont été transformées pour offrir davantage d’ombre et de fraîcheur."

En parallèle, "90 millions ont aussi été investis dans les équipements sportifs", notamment pour les piscines municipales et naturelles. La Mairie a également mis 36 millions d’euros sur la table pour permettre aux plus vulnérables, notamment en EHPAD, de bénéficier d’un peu de fraîcheur.

"Pendant que certains polémiquent, nous agissons. Pendant que d’autres commentent, nous transformons", tance encore Grégory Doucet. Et de conclure : "Nous assumons, chaque jour, notre responsabilité face à l’urgence climatique."

