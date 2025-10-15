Candidat à la mairie de Lyon, l’ancien président de l’OL a annoncé vouloir la création d’un "hôtel des polices" réunissant forces municipales et nationales.

À cinq mois tout pile des élections municipales, Jean-Michel Aulas continue de dérouler ses propositions de campagne. Invité ce mardi 14 octobre chez nos confrères de BFM Lyon, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais a annoncé vouloir créer à Lyon un "hôtel des polices", un lieu commun qui regrouperait la police municipale et la police nationale.

"Cela permettrait de mutualiser les forces et de mieux intervenir" a expliqué le candidat soutenu par Les Républicains, Horizons, l’UDI et Renaissance. "Je veux que les Lyonnais soient en sécurité du matin au soir", a poursuivi le candidat de 76 ans, évoquant une "insécurité sérieuse" et des "incivilités" persistantes dans la ville. Prenant notamment l'exemple de ce qui se fait à Marseille et Paris, Jean-Michel Aulas estime que ce nouveau lieu pourrait permettre de lutter contre l'insécurité à Lyon en facilitant notamment l'accès aux images de vidéosurveillance pour la police nationale.

Drones et cybersécurité

L’établissement voulue par JMA accueillerait aussi une cellule dédiée à la cybersécurité et à l’usage de drones, afin de "détecter et intervenir très rapidement". Si le lieu d'implantation de cet hôtel des polices n'a pour l'heure pas été arrêté, l'ancien boss de l'OL estime que ce sujet de la sécurité a été "délaissé durant le mandat" de Grégory Doucet.

L'élu écologiste affirmait en mai dernier que l'insécurité reculait à Lyon depuis 2019, tout en reconnaissant qu'elle restait "une préoccupation majeure" pour son exécutif.

Selon un sondage de nos confrères de Mag2Lyon et de l'institut Verian, publié ce mardi 14 octobre, Jean-Michel Aulas arriverait largement en tête des intentions au premier tour des municipales de mars 2026. Un sondage favorable à l'homme d'affaires de 76 ans que ce dernier n'a pas souhaité commenté, estimant juste que ces très bons chiffres donnaient "envie de convaincre encore plus de gens".

