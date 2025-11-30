Rugby
Karim Ghezal, entraîneur du LOU Rugby. (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)

Rugby : la désillusion du LOU face à l'Aviron Bayonnais

  • par Claire Martinez

    • Le LOU Rugby s'est incliné 22-20 ce samedi 29 novembre au stade Jean-Dauger face à l'Aviron Bayonnais. Malgré une belle résistance et un bonus défensif arraché, les Lyonnais repartent douzième du classement Top 14.

    Le match était serré, ce samedi 29 novembre au stade Jean-Dauger. Sur la pelouse basque, l'Aviron Bayonnais a su s'imposer 22-20 grâce à un essai de Facundo Bosch en 12e minute.

    De son côté, les Lyonnais, portés par les essais de Ioane et Simmonds, se sont battus jusqu'au bout mais n'ont pas réussi à concrétiser leur domination collective en point, malgré les difficultés de leurs adversaires. Le LOU repart tout de même avec un bonus défensif, le premier de la saison. Pour Théo William, "le point de bonus fait du bien, mais mourir aussi proche, c'est encore plus frustrant". Suite à cette onzième journée du Top 14, l'équipe lyonnaise reste douzième dans le classement.

