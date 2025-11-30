Culture
Janet Leigh dans Psychose

Ciné-concert : Jeudi d’horreur à l’Auditorium

  • par Guillaume Médioni

    • Le tandem associant un réalisateur et son compositeur fétiche est un grand classique du 7e art. Celui formé par Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann fait partie des petits miracles de l’histoire à l’instar de ceux, parmi les plus illustres, associant Sergio Leone et Ennio Morricone, Spielberg et John Williams, Fellini et Nino Rota…

    Herrmann, qui fit ses débuts à Hollywood en composant la bande sonore pour Citizen Kane d’Orson Welles, collabora à pas moins de huit longs métrages avec Hitchcock dont au moins trois chefs-d’œuvre absolus : Sueurs froides (1958), La Mort aux trousses (1959) et Psychose (1960). Et force est de constater que cet États-Unien fit des miracles à l’heure d’illustrer les atmosphères parfois tendues (suspense, épouvante…) chères au cinéaste britannique. Au point qu’aujourd’hui, tant de scènes devenues cultes doivent autant à leurs images qu’à la musique les accompagnant. Que serait la scène de la douche de Psychose sans ses accords dissonants de cordes tranchants comme la lame de Norman Bates (Anthony Perkins) qui s’abat sur Marion (Janet Leigh) ? La dimension horrifique des Oiseaux serait-elle la même sans ce choix radical d’Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann pour une bande-son sans musique mais consistant en un assemblage de sons échantillonnés ou synthétiques.

    Mais revenons à Psychose qui fera ici l’objet d’un nouveau ciné-concert à l’Auditorium (en partenariat avec l’institut Lumière) et dont le potentiel horrifique n’a pas pris une ride en 65 ans de projections !

    Psychose – Jeudi 4, vendredi 5 décembre à 20 h et samedi 6 décembre à 18 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com

    à lire également
    Exposition : William Bouguereau, l’excellence de l’art académique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L’IA, meilleure amie de nos ados ? 12:17
    Rugby : la désillusion du LOU face à l'Aviron Bayonnais 11:53
    SaintéLyon : classement d'une 71e édition record sous les étoiles 11:25
    Ciné-concert : Jeudi d’horreur à l’Auditorium 11:22
    Exposition : William Bouguereau, l’excellence de l’art académique 11:15
    d'heure en heure
    Sylvain Cachard et Adeline Martin, les victorieux de la SaintéLyon 10:36
    Escapades à Saint-Gervais : bain de culture au pied du mont Blanc 10:07
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce dimanche 09:26
    Littérature : "La Nuit au cœur", au-delà de l’horreur, la beauté et la force d’un livre 09:26
    Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche 08:38
    Laurent Gerra
    Les Lyonnais du mois 07:30
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Que faire à Lyon ce dimanche ? 29/11/25
    Un mineur de 13 ans utilisé comme ravitailleur et guetteur à Villeurbanne, le point de deal demantelé 29/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut