Les Lyonnais du mois

La footballeuse de l'OL Wendie Renard et l'humoriste Laurent Gerra vont rejoindre les personnalités célèbres de La Fresques des lyonnais.

La footballeuse et l’humoriste seront les deux nouvelles personnalités à se faire prochainement tirer le portrait sur La Fresque des Lyonnais. L’atelier CitéCréation, à l’origine de l’œuvre de 1995 demandée par Michel Noir, alors maire de Lyon, a souhaité réaménager la mise en scène du trompe-l’œil le plus célèbre et visité de Lyon (1 million de touristes par an). Ce sont les Lyonnais qui ont choisi. Wendie Renard est considérée comme l’une des meilleures défenseurs de l’histoire du football féminin. Avec l’OL Lyonnes, qu’elle a intégré en 2007, elle a remporté dix-huit championnats de France, dix coupes de France, trois Trophées des championnes et huit fois la Ligue des champions. L’humoriste Laurent Gerra, qui a fait ses premiers pas sur scène au café-théâtre de L’Accessoire, sur les Pentes, est connu pour ses imitations ironiques de personnalités politiques. Ils rejoignent “ceux qui ont construit l’histoire de Lyon”, l’empereur Claude, saint Irénée, les frères Lumière, Claude Bernard, Marcel Mérieux, André-Marie Ampère, Édouard Herriot, Paul Bocuse... Quatre autres personnalités doivent encore être annoncées.

Wendie Renard

