Pollution à Lyon : un air dégradé ce dimanche

La qualité de l'air reste dégradée à Lyon et dans une large partie de la métropole ce dimanche 30 novembre. Le vent attendu en fin de journée pourrait venir disperser les particules fines.

L'air reste dégradé ce dimanche 30 novembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce dimanche, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce même que l'air sera mauvais du pont Wilson jusqu'à la gare SNCF Part-Dieu, ainsi qu'au niveau de la gare Perrache et de la M6.

Le vent, allant jusqu'à 10 km/h au plus fort de la journée, devrait favoriser la dispersion des particules fines. La concentration de l'ozone et du dioxyde de soufre reste bonne et celle du dioxyde d'azote reste quant à elle moyenne.