Météo
embouteillages à Lyon voitures
@Flickr

Pollution à Lyon : un air dégradé ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air reste dégradée à Lyon et dans une large partie de la métropole ce dimanche 30 novembre. Le vent attendu en fin de journée pourrait venir disperser les particules fines.

    L'air reste dégradé ce dimanche 30 novembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce dimanche, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce même que l'air sera mauvais du pont Wilson jusqu'à la gare SNCF Part-Dieu, ainsi qu'au niveau de la gare Perrache et de la M6.

    Le vent, allant jusqu'à 10 km/h au plus fort de la journée, devrait favoriser la dispersion des particules fines. La concentration de l'ozone et du dioxyde de soufre reste bonne et celle du dioxyde d'azote reste quant à elle moyenne.

    à lire également
    Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce dimanche 09:26
    Littérature : "La Nuit au cœur", au-delà de l’horreur, la beauté et la force d’un livre 09:26
    Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche 08:38
    Laurent Gerra
    Les Lyonnais du mois 07:30
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Que faire à Lyon ce dimanche ? 29/11/25
    d'heure en heure
    Un mineur de 13 ans utilisé comme ravitailleur et guetteur à Villeurbanne, le point de deal demantelé 29/11/25
    L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon 29/11/25
    Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi 29/11/25
    paysages beaujolais
    Le mot du mois : [SOBRIQUET] 29/11/25
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène 29/11/25
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ? 29/11/25
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 29/11/25
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 29/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut