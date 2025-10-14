Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage

Selon un nouveau sondage, Jean-Michel Aulas partirait grand favori pour les élections municipales à Lyon en 2026.

C'est une petite onde de choc dans la classe politique lyonnaise. Un sondage publié ce mardi par Mag2Lyon réalisé par l'institut Verian donne l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas largement en tête des intentions de vote pour les élections municipales de 2026 à Lyon.

47 % des voix au premier tour pour Aulas

Au premier tour, le patron du mouvement Coeur Lyonnais obtient 47 % des intentions de vote, contre 23 % pour le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, soutenu par les listes de gauche à l'exception du parti de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, emmenée par la députée Anaïs Belouassa Cherifi obtiendrait de son côté 15 % des intentions de vote, tandis que la liste d'extrême droite portée par Alexandre Dupalais parvient à rassembler 8 % des intentions de vote.

Au second tour, la liste conduite par Jean-Michel Aulas obtiendrait 61 % des voix, contre seulement 39 % pour Grégory Doucet. L'hypothèse intègre un soutien de LFI. Il convient comme toujours de rappeler qu'un sondage n'est qu'une photographie de l'opinion à un instant T, à plus de cinq mois du scrutin.

Un maire qui peine à incarner ses politiques, pourtant jugées satisfaisantes

Grégory Doucet peine ainsi à incarner son propre bilan et celui de la Métropole de Lyon dirigée par l'écologiste Bruno Bernard, puisque leurs politiques sont plutôt approuvées par les sondés. C'est par exemple le cas du développement des transports en commun qui obtient 78 et 77 % d'approbation chez les Lyonnais et les Grands Lyonnais. La mise en place de repas bio dans les cantines recueille également l'approbation de 70 % des Lyonnais.

La personnalité du maire est ainsi davantage rejetée que les politiques qu'il porte puisque son action globale est jugée insatisfaisante par 60 % des Lyonnais. Les points les plus clivants sont le développement du vélo et la réduction de la place de la voiture (qui ne sont en réalité qu'un seul sujet puisque développer le vélo nécessite de prendre de la place à la voiture) qui n'obtiennent que 50 et 37 % d'approbation.

