Sylvain Cachard et Adeline Martin, les victorieux de la SaintéLyon

Ce week-end du 29 et 30 novembre, la 71e édition de la SaintéLyon a réuni près de 20 000 coureurs dont 7 500 prêts à relever le défi nocturne de 80 km. Sylvain Cachard et Adeline Martin en ressortent victorieux.

C'est une première pour Sylvain Cachard. Le grenoblois de 26 ans a remporté, ce dimanche 30 novembre matin, sa première SaintéLyon pour sa première participation. Le jeune coureur s'est imposé en 5h36'33. Du côté des femmes, Adeline Martin, déjà dauphine l'an passé, s'adjuge la victoire en 6h42'34. La traileuse de 41 ans ajoute un nouveau trophée à son palmarès déjà garni d'un championnat du monde en 2017.

Sous une météo clémente, une aubaine comparée aux éditions parfois glaciales et enneigées du passé, les 7 500 coureurs du SaintéLyon se sont lancés pour 80 kilomètres de trail sous les étoiles ce samedi à 23h30. Le parcours, mêlant sentiers et bitume entre Saint-Etienne et Lyon, a été partiellement révisé pour 2025, avec environ 40 % du tracé renouvelé, dont une portion inédite d'environ 10 km. Mais pas de quoi déboussoler le jeune Sylvain Cachard, qui prend rapidement les devants de cette nuée de frontales. Il a devancé le Savoyard de 24 ans Virgile Moriset, arrivé en deuxième position en 5h39'39, sur le podium après une quatrième place l'année passée, et de Pierre Defontaine, qui franchit la ligne d'arrivée avant les six heures, en 05h52'27.

Adeline, elle, était suivie par Sarah Rouquier qui atteint la ligne d'arrivée en 07h18'35 et de près par Diane Rassineux en 07h23'37.