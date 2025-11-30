Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche

Le temps à Lyon et dans sa métropole s'annonce maussade ce dimanche 30 novembre.

Le soleil risque de ne pas pointer le bout de son nez ce dimanche 30 novembre. Le ciel s'annonce couvert pour l'ensemble de la journée, avec des pluies faibles attendues vers 17h. Néanmoins, les Lyonnais devraient être épargnés du vent, selon Météo Lyon.

Côté températures, 5 degrés est annoncé dans la matinée, et le mercure devrait grimper jusqu'à 10 degrés à midi. Dans l'après-midi, les températures ne dépasseront pas les 11 degrés.