Météo
Photo d’illustration. (DR)

Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Le temps à Lyon et dans sa métropole s'annonce maussade ce dimanche 30 novembre.

    Le soleil risque de ne pas pointer le bout de son nez ce dimanche 30 novembre. Le ciel s'annonce couvert pour l'ensemble de la journée, avec des pluies faibles attendues vers 17h. Néanmoins, les Lyonnais devraient être épargnés du vent, selon Météo Lyon.

    Côté températures, 5 degrés est annoncé dans la matinée, et le mercure devrait grimper jusqu'à 10 degrés à midi. Dans l'après-midi, les températures ne dépasseront pas les 11 degrés.

    à lire également
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Que faire à Lyon ce dimanche ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Littérature : "La Nuit au cœur", au-delà de l’horreur, la beauté et la force d’un livre 09:26
    Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche 08:38
    Laurent Gerra
    Les Lyonnais du mois 07:30
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Que faire à Lyon ce dimanche ? 29/11/25
    Un mineur de 13 ans utilisé comme ravitailleur et guetteur à Villeurbanne, le point de deal demantelé 29/11/25
    d'heure en heure
    L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon 29/11/25
    Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi 29/11/25
    paysages beaujolais
    Le mot du mois : [SOBRIQUET] 29/11/25
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène 29/11/25
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ? 29/11/25
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 29/11/25
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 29/11/25
    Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon 29/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut