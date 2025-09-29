Dans un entretien accordé à RTL ce lundi matin, Jean-Michel Aulas a de nouveau attaqué le bilan de Grégory Doucet à Lyon. "Un échec cuisant" du maire écologiste, selon l'ancien patron de l'OL, aujourd'hui candidat à la mairie de Lyon.

Jean-Michel Aulas ne rate jamais une occasion de critiquer le bilan de Grégory Doucet à Lyon. Ce lundi 29 septembre, invité de la matinale de RTL, l'ancien patron de l'OL, officiellement candidat pour les municipales 2026, a évoqué le bilan du maire écologiste en place depuis 2020 entre Rhône et Saône. "Malheureusement, c'est vrai qu'il a bien réussi dans la gestion d'association" a débuté JMA, en référence au passé de Grégory Douce dans le milieu associatif. "Mais quand on a aucune expérience dans la gestion de l'entreprise, et même de la gestion humaine… Il faut voir l'état de délabrement de la ville de Lyon. C'est un échec cuisant" poursuit Aulas.

Critiquant également la "situation de décadence absolue" de la Ville, celui qui est officiellement candidat depuis quelques jours veut, à travers sa candidature, redonner à Lyon "un peu de lumière". "Quand on a plein de gens qui vous arrêtent dans la rue pour vous dire qu'il faut y aller, et bas je suis présent" raconte-t-il concernant sa décision de se lancer dans le grand bain de la politique. "Vous avez 600 000 habitants qui ont envie que les choses changent" complète-t-il.

Estimant être le seul capable de "faire l'union à Lyon", Jean-Michel Aulas n'hésite pas à mettre sur le dos de la politique des écologistes la baisse de la démographie à Lyon. "Lyon n'est plus la deuxième ville de France, mais c'est désormais la 4e, derrière Paris et Toulouse. Vous voyez qu'en cinq ans, ça a été une décadence formidable" regrette-t-il. Selon le dernier bilan démographique de l'INSEE, moins de 10 000 habitants séparaient encore Lyon et Toulouse en 2022 et la ville rose deviendra bientôt la troisième ville la plus peuplée de France devant Lyon. "Il y a beaucoup de Lyonnais qui sont partis car ils n'en peuvent plus. C'est pour ça que je suis là" conclut JMA. A six mois de l'échéance électorale, la bataille ne fait que commencer.

