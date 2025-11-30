Exposition : William Bouguereau, l’excellence de l’art académique

La Tomaselli Collection célèbre William Bouguereau, l’un des maîtres de la peinture académique française.

Né à La Rochelle, lauréat du grand prix de Rome en 1850, professeur à l’école des Beaux-Arts, membre de l’Institut et président de la Société des artistes français, William Bouguereau (1825-1905) est un des maîtres de la peinture académique française qui a créé près de huit cents tableaux autour de scènes de genre, mythologiques ou religieuses, des portraits et des nus, particulièrement des corps féminins, La Naissance de Vénus au musée d’Orsay étant parmi les plus célèbres.

William Bouguereau, Étude pour Blessures d’amour, graphite, pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 32,5 x 24,5 cm – Collection particulière

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, la Tomaselli Collection nous fait découvrir cent dix œuvres préparatoires dont beaucoup n’ont jamais été dévoilées (peintures, dessins, esquisses inédites), l’artiste étant reconnu pour la perfection de sa technique, son art de la composition, la sensualité raffinée de ses figures et l’extrême soin apporté au dessin.

L’exposition part du contexte historique où, au XIXᵉ siècle, Paris dominait le paysage artistique français avec notamment l’école des Beaux-Arts, “Le Salon officiel” et son système de récompenses et de promotion des carrières au sein duquel le peintre était très influent.

William Bouguereau, Étude de femme pour Offrande à l’Amour, vers 1883. Huile sur toile, 64 x 55 cm Collection particulière

Si des artistes lyonnais – Hippolyte Flandrin, Louis Janmot, Pierre Puvis de Chavannes – intègrent ce centralisme, d’autres comme Jean-Baptiste Frénet ou Paul Borel restent attachés à la région, réalisant une œuvre plus discrète.

L’exposition dévoile des esquisses de compositions mythologiques (La Jeunesse de Bacchus, Amour et Psyché, Les Oréades) mais aussi religieuses (Regina Angelorum, La Piéta) et révèle des ponts esthétiques entre les peintres lyonnais et William Bouguereau qui, par exemple, a participé à la décoration de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris dans la lignée de Flandrin l’ayant précédé sur le chantier. Elle met en exergue des figures tel le portrait peint du père Lacordaire, source d’inspiration pour Bouguereau, Janmot et Flandrin. Aux côtés des œuvres du maître, le public peut ainsi (re)découvrir celles de grandes figures lyonnaises (Victor Orsel, Paul Borel, Alexandre Séon, Paul Chenavard, Puvis de Chavannes…).

William Bouguereau (1825-1905) et les Lyonnais - Regards croisés entre Paris et Lyon – Jusqu’au 21 février 2026 à la Tomaselli Collection (Lyon 9e)