Youn Sun Nah à Saint-Genis-Laval : une voix envoûtante sur la scène de La Mouche

  • par Mathieu Thai

    • C’est une soirée pop-jazz sous le signe de la délicatesse que nous propose le 6 novembre La Mouche à Saint-Genis-Laval, dont la scène résonnera des vocalises envoûtantes de Youn Sun Nah.

    La chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, figure internationale du jazz vocal, y présentera son dernier projet, Elles, un hommage aux grandes voix féminines qui ont marqué son parcours, de Nina Simone à Björk en passant par Edith Piaf. Accompagnée de l'éclectique pianiste franco-serbe Bojan Z, elle nous donne rendez-vous pour une soirée où poésie et improvisation se mêleront, dans un dialogue musical aussi intime qu’audacieux.

    Une artiste hors norme

    Youn Sun Nah, souvent comparée à un caméléon musical, se joue des frontières entre jazz, pop et musique traditionnelle coréenne. Sa voix cristalline, qui sait aussi se faire puissante, transporte le public dans un univers où chaque note "raconte une histoire". Après le succès de Waking World et une tournée en quartet, elle revient avec un répertoire plus épuré, en duo piano-voix, pour mieux mettre en lumière la richesse de ses interprétations.

    Un hommage aux femmes

    Avec Elles, Youn Sun Nah rend hommage aux chanteuses qui l’ont inspirée, traversant les époques et les styles. Ce projet, très personnel, qui casse aussi les codes, célèbre la force et la diversité des voix féminines. Une invitation à redécouvrir des classiques sous un nouveau jour avec une artiste au timbre singulier et délicat.

    Youn Sun Nah. Le 6 novembre 2025 à 20h, La Mouche - Saint-Genis-Laval. Tarifs : de 28 à 36 €. Réservations sur la-mouche.fr.

