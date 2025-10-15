Actualité
Yann Jaccaz maire de Praz-sur-Arly, récompensé d'un coq d'or
Crédit : mairie de Praz-sur-Arly

Haute-Savoie : Praz-sur-Arly reçoit un prix pour sa culture et son tourisme innovants

  • par Loane Carpano

    • Fin septembre, le maire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie),Yann Jaccaz, a reçu un "Coq d'Or" pour sa culture et son tourisme innovant.

    Belle surprise pour la commune de Praz-sur-Arly en Haute-Savoie. Fin septembre, le petit village haut-savoyard a reçu un "Coq d'Or" : un trophée national, récompensant "ceux qui font bouger la France."

    Convoqué à Paris, aux côtés des 25 autres agglomérations récompensées, le maire Yann Jaccaz s'est vu remettre le trophée "Culture et tourisme innovants". Une belle surprise pour l'élu qui n'avait même pas candidaté pour le prix.

    L'élu a été récompensé pour la mise en place de sentiers ludiques sur sa commune, et pour la création de bandes dessinées, dont il a lui-même écrit les scénarios.

    Lire aussi : Escapades en Savoie : séjour familial dans le val d’Arly

