Actualité
Anais-Belouassa-Cherifi
Anais-Belouassa-Cherifi, députée du Nouveau Front Populaire dans le Rhône.

Municipales 2026 : Anaïs Belouassa-Cherifi en meeting à Lyon jeudi 6 novembre

  • par Romain Balme

    • La députée de la 1ère circonscription du Rhône tiendra son premier meeting ce jeudi 6 novembre, rue de la Part-Dieu, aux côtés de Clémence Guetté. Elle y présentera ses premières propositions et sa liste pour les arrondissements.

    Après avoir officialisée sa candidature à la mairie de Lyon la semaine dernière, Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) lance sa campagne. La députée de la 1ère circonscription du Rhône annonce un premier meeting rue de la Part-Dieu ce jeudi 6 novembre à 18 h 30. Elle sera accompagnée par Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne et Vice Présidente de l'Assemblée nationale.

    Lors de cette première rencontre avec les électeurs, Anaïs Belouassa-Cherifi dévoilera ses premières propositions pour les élections municipales de 2026. C'est également pendant cette assemblée que la liste des candidats aux mairies d'arrondissements sera présentée. Pour rappel, la députée de la France Insoumise est actuellement créditée de 10% des suffrages selon un sondage d'Opinionway pour Lyonmag et Radio Espace.

    à lire également

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Anais-Belouassa-Cherifi
    Municipales 2026 : Anaïs Belouassa-Cherifi en meeting à Lyon jeudi 6 novembre 18:33
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon 18:01
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin 17:33
    police Lyon
    Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés 17:25
    Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs 16:56
    d'heure en heure
    Lyon : un livreur de cocaïne arrêté à cause… de ses feux de voiture 16:06
    Crématorium de Lyon
    A Lyon, le cimetière de la Guillotière fait peau neuve 16:06
    Chirurgie de l'épaule : à Grenoble, une medtech lève 22 millions d'euros 15:50
    abribus savoie
    La Savoie lance une campagne massive pour "nourrir les imaginaires" 15:33
    Grégory Bodot
    Equita Lyon : cinq questions à Grégory Bodo, chef de piste de la coupe du monde de saut d'obstacles 15:33
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre 15:13
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ? 15:06
    Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée 14:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut