Municipales 2026 : Anaïs Belouassa-Cherifi en meeting à Lyon jeudi 6 novembre

La députée de la 1ère circonscription du Rhône tiendra son premier meeting ce jeudi 6 novembre, rue de la Part-Dieu, aux côtés de Clémence Guetté. Elle y présentera ses premières propositions et sa liste pour les arrondissements.

Après avoir officialisée sa candidature à la mairie de Lyon la semaine dernière, Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) lance sa campagne. La députée de la 1ère circonscription du Rhône annonce un premier meeting rue de la Part-Dieu ce jeudi 6 novembre à 18 h 30. Elle sera accompagnée par Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne et Vice Présidente de l'Assemblée nationale.

Lors de cette première rencontre avec les électeurs, Anaïs Belouassa-Cherifi dévoilera ses premières propositions pour les élections municipales de 2026. C'est également pendant cette assemblée que la liste des candidats aux mairies d'arrondissements sera présentée. Pour rappel, la députée de la France Insoumise est actuellement créditée de 10% des suffrages selon un sondage d'Opinionway pour Lyonmag et Radio Espace.