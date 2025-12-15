Actualité
Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, accompagnés des président des quatre groupes d’opposition de la Métropole de Lyon. (@NC)

Aulas et Sarselli demandent un contrôle de légalité du budget 2026 de la Métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le patron de Coeur Lyonnais et sa binôme, candidate à la Métropole de Lyon demandent à la préfecture du Rhône de procéder un contrôle de légalité "vigilant" du budget 2026 de la Métropole de Lyon.

    Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont annoncé ce lundi qu'ils saisiraient la préfecture du Rhône pour qu'elle procède à un contrôle de légalité "vigilant" du budget primitif 2026 de la Métropole de Lyon, présenté à la presse vendredi 12 décembre par le président écologiste Bruno Bernard et voté ce lundi en conseil métropolitain. Les quatre groupes d'opposition de ce dernier acteront par la même occasion leur fusion sous la bannière Grand Coeur Lyonnais.

    "Un certain nombre d'éléments ne nous paraissent pas sincères"

    "Nous ne le faisons pas pour la polémique, ce n'est pas notre habitude. Mais parce qu'un certain nombre d'éléments ne nous paraissent pas sincères, sans trajectoire, avec une vision pluriannuelle qui n'existe pas", a déclaré le candidat aux élections municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas.

    "On ne peut pas hypothéquer l'avenir" a dénoncé la maire Les Républicains et candidate aux élections métropolitaines Véronique Sarselli, qui estime notamment que les recettes liées aux Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont été "surévaluées" alors que ces derniers sont par nature "une recette imprévisible".

    Lire aussi : Jean-Michel Aulas élargit son périmètre d’alliance et d'influence à la Métropole de Lyon

    Le contrôle de légalité
    En France, les collectivités sont libres de s'administrer, mais elles doivent respecter la loi. C'est le rôle du préfet de vérifier que chaque décision (délibération, budget, arrêté) est conforme au droit : c’est le contrôle de légalité. Si le contrôle préfectoral est systématique, il n'est pas infaillible face à la masse de dossiers. Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas souhaitent avec ce signalement attirer l'attention des services de l'État sur le budget 2026 de la Métropole de Lyon précisément, en pointant notamment du doigt les recettes prévisionnelles, qu'ils estiment insincères.

    "Ce dernier budget est un moment de vérité"

    Dans ses hypothèses, l'exécutif écologiste table en effet sur une hausse de 72 millions d'euros de ces DMTO, justifiée par "la reprise du marché immobilier". Il rappelle que cette hypothèse est appuyée par une hausse initiée en 2025 où le produit des DMTO à atteint 315 millions d'euros.

    "Ce dernier budget est un moment de vérité. La Métropole dépense plus, prélève plus et a moins de marges de manœuvre", a encore déploré Véronique Sarselli. L'élue d'opposition a par ailleurs évoqué un effondrement de l'épargne. Bruno Bernard a lui reconnu vendredi que la capacité de désendettement de la collectivité atteignait désormais près de huit ans.

    Un retour au niveau de 2021, mais qui reste encore inférieur au niveau de 2020 (supérieur à huit années) et après des années de baisse a-t-il rappelé. Un budget amputé aussi par les coupes de l'État, estimées à près de 140 millions d'euros sur deux ans. "La dette devient structurellement contraignante", estime pour sa part la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, pour justifier sa demande.

    à lire également
    Près de Lyon : Le club de foot de Chandieu Heyrieux victime de plusieurs agressions ce week-end

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aulas et Sarselli demandent un contrôle de légalité du budget 2026 de la Métropole de Lyon 10:31
    Près de Lyon : Le club de foot de Chandieu Heyrieux victime de plusieurs agressions ce week-end 09:44
    voiture police faits-divers
    Vols à la roulotte aux Brotteaux : un suspect interpellé et condamné 08:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:20
    JO 2030 : semaine décisive pour les Alpes françaises avec l'examen de la loi olympique 07:49
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre brouillard et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Les bailleurs sociaux investissent jusqu'à 1 milliard d'euros par an à Lyon mais ont épuisé leurs réserves. Céline Reynaud (ABC HLM) fait le point.
    Logement social : "Nous avons puisé dans nos réserves pour continuer à investir" 07:00
    Vélo en Ville- @Hugo LAUBEPIN
    À Lyon, un jeune cycliste renversé en urgence absolue 14/12/25
    L'OL s'impose dans la douleur face au Havre 14/12/25
    Le retour d'un temps incertain à Lyon 14/12/25
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    À la Guillotière, à Lyon, une banderole anti-police déployée 14/12/25
    chien et maître. Crédit ArtHouse Studio/ Pexels
    Les animaux aussi, auront des cadeaux : la SPA de Lyon lance sa collecte 14/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut