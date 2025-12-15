Le patron de Coeur Lyonnais et sa binôme, candidate à la Métropole de Lyon demandent à la préfecture du Rhône de procéder un contrôle de légalité "vigilant" du budget 2026 de la Métropole de Lyon.

Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont annoncé ce lundi qu'ils saisiraient la préfecture du Rhône pour qu'elle procède à un contrôle de légalité "vigilant" du budget primitif 2026 de la Métropole de Lyon, présenté à la presse vendredi 12 décembre par le président écologiste Bruno Bernard et voté ce lundi en conseil métropolitain. Les quatre groupes d'opposition de ce dernier acteront par la même occasion leur fusion sous la bannière Grand Coeur Lyonnais.

"Un certain nombre d'éléments ne nous paraissent pas sincères"

"Nous ne le faisons pas pour la polémique, ce n'est pas notre habitude. Mais parce qu'un certain nombre d'éléments ne nous paraissent pas sincères, sans trajectoire, avec une vision pluriannuelle qui n'existe pas", a déclaré le candidat aux élections municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas.

"On ne peut pas hypothéquer l'avenir" a dénoncé la maire Les Républicains et candidate aux élections métropolitaines Véronique Sarselli, qui estime notamment que les recettes liées aux Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont été "surévaluées" alors que ces derniers sont par nature "une recette imprévisible".

Le contrôle de légalité

En France, les collectivités sont libres de s'administrer, mais elles doivent respecter la loi. C'est le rôle du préfet de vérifier que chaque décision (délibération, budget, arrêté) est conforme au droit : c’est le contrôle de légalité. Si le contrôle préfectoral est systématique, il n'est pas infaillible face à la masse de dossiers. Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas souhaitent avec ce signalement attirer l'attention des services de l'État sur le budget 2026 de la Métropole de Lyon précisément, en pointant notamment du doigt les recettes prévisionnelles, qu'ils estiment insincères.

"Ce dernier budget est un moment de vérité"

Dans ses hypothèses, l'exécutif écologiste table en effet sur une hausse de 72 millions d'euros de ces DMTO, justifiée par "la reprise du marché immobilier". Il rappelle que cette hypothèse est appuyée par une hausse initiée en 2025 où le produit des DMTO à atteint 315 millions d'euros.

"Ce dernier budget est un moment de vérité. La Métropole dépense plus, prélève plus et a moins de marges de manœuvre", a encore déploré Véronique Sarselli. L'élue d'opposition a par ailleurs évoqué un effondrement de l'épargne. Bruno Bernard a lui reconnu vendredi que la capacité de désendettement de la collectivité atteignait désormais près de huit ans.

Un retour au niveau de 2021, mais qui reste encore inférieur au niveau de 2020 (supérieur à huit années) et après des années de baisse a-t-il rappelé. Un budget amputé aussi par les coupes de l'État, estimées à près de 140 millions d'euros sur deux ans. "La dette devient structurellement contraignante", estime pour sa part la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, pour justifier sa demande.