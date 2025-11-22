Municipales : Idir Boumertit (LFI) officialise sa candidature à Vénissieux

Député LFI de la 14e circonscription du Rhône, Idir Boumertit a officialisé sa candidatures aux municipales à Vénissieux, ce samedi 22 novembre.

Il a la vocation de "faire mieux pour Vénissieux". Sur le terrain ce samedi, Idir Boumertit a annoncé officiellement sa candidature aux municipales via un tract distribué dans les rues du centre-ville de Vénissieux. Le député LFI de la 14e circonscription du Rhône est un habitué de la politique de la ville : élu à Vénissieux depuis 2001, il a également été adjoint de la maire PCF de la ville, Michèle Picard. "Toutes ces années ont été un parcours de perfectionnement humain, citoyen et politique au contact des Vénissians", clame-t-il haut et fort.

Dans son tract, il appelle également tous les habitants à "écrire la suite de l'histoire de Vénissieux, fidèle à ses racines et à toutes ses mémoires, confiante en sa jeunesse et ses capacités à avancer, innover et respectueuse de ses anciens et qui prend vraiment soin d'eux".

Timide lancement de campagne à Lyon

Au début du mois de novembre, la députée insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi avait elle aussi lancé sa campagne pour la mairie de Lyon, lors d'un meeting devant plus de 250 personnes à la Part-Dieu.

Avec Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, Vénissieux fait partie des trois villes de la Métropole lyonnaise dont les Insoumis espèrent décrocher la mairie, au mois de mars prochain.