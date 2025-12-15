L'Association Chandieu Heyrieux (ACH) a été le théâtre de deux agressions en moins de 24 heures, dont une au couteau. Le même joueur était la cible de ces deux attaques.

"Le fait de gamins d’Heyrieux qui se chauffent sur les réseaux sociaux et viennent en découdre au stade. Rien à voir avec le football en lui-même", explique le club Association Chandieu Heyrieux (ACH). Ce week-end, le club de football, qui regroupe les villes d'Heyrieux (38) et de Saint Pierre de Chandieux (69) a été le terrain de deux agressions, survenues vendredi et samedi à l'occasion d'un entrainement, puis d'un match rapporte le Progrès.

Le même joueur pris a parti

C'est donc ce vendredi 12 décembre aux alentours de 19 h 30 que tout a commencé. Alors qu'un entrainement se déroulait, quatre jeunes de 17 ans s'en sont pris à un autre âgé de 15 ans. L'un des assaillant était armé d'un couteau, blessant un adolescent venu s'interposer. Celui-ci a été conduit aux urgences. Résultat : plusieurs points de sutures. Dépêchés sur places, les gendarmes ont interpellé l'un des suspects, placé en garde à vue, ses complices se sont échappés. Le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Vienne a été chargé de l’enquête.

Une situation similaire a eu lieu samedi après-midi, pendant un match important pour l'équipe. Le même joueur que la veille a été pris à parti à la sortie des vestiaires, vers 17 h 45. L'agresseur a cette fois sorti une matraque métallique. Les supporters encore présents sur place l'ont maitrisé, puis profitant d'un moment de flottement il s'est enfui.