Un "personnel à bout de souffle" : le collège Aragon déplore un manque d'agents de la Métropole de Lyon

Le personnel du lycée Aragon à Vénissieux déplore l'absence d'un grand nombre d'agent administratif et d'entretien de la Métropole de Lyon non-remplacés au sein de l'établissement.

Alors que la deuxième semaine de vacances scolaire vient de débuter, le ton monte au collège Aragon de Vénissieux. Pour cause, selon le personnel du lycée, un grand nombre du personnel administratif et d'entretien géré par la Métropole de Lyon est absent et non-remplacé : "Depuis plusieurs semaines, les agents titulaires de la Métropole de Lyon ne sont remplacés que partiellement et les non-titulaires ne le sont pas du tout", déplore le personnel du collège vénissian.

Des absences ayant conduit l'établissement à demander des fonctionnaires à l'éducation nationale, pour assurer les missions des agents de la Métropole et d'assurer la continuité du service public : "En particulier, la loge du collège est tenue par des agentes de l'administration sur de trop nombreux créneaux alors que cela ne relève pas de leur mission", témoigne les équipes avant d'ajouter: "Cela compromet l'accueil et la sécurité du collège."

Mouchoirs usagés, toilettes sales...

Selon le syndicat Sud Education, les agents de la Métropole restants, feraient alors face à "une charge de travail qui met leur santé en danger" : "Cela ne peut plus durer. Plusieurs agents confient être épuisés et à bout de force", précise Sud Education.

Des gros manquements d'hygiène sont également constatés dû au manque de personnel : "Comment pouvons-nous, au sortir d'une pandémie, tolérer que des mouchoirs usagés traînent au sol, que les tables ne soient jamais nettoyées, que les sols soient à peine balayés ou que les élèves n’aillent pas aux toilettes à cause du manque d’hygiène ?", alerte le personnel de l'établissement.

Photo d'une salle de classe, transmise par les personnels du lycée d'Aragon.

Face à cette situation, les représentants et élus du personnel demandent à ce que "la Métropole de Lyon prenne en charge les missions qui lui sont dévolues" et remplace l'ensemble des absents. Si rien n'a changé d'ici le 6 novembre, un rassemblement se tiendra le même jour à 16 h 30 devant le collège.

Des demandes de remplacement effectuées par la Métropole de Lyon

Contactée par la rédaction de Lyon Capitale, la Métropole de Lyon affirme de son côté avoir rapidement réagi en couvrant l'absence d'un agent titulaire en moins de 24 h. Cette dernière explique néanmoins "entendre que les absences imprévues récentes aient perturbées le fonctionnement de l'établissement", mais affirme qu'à ce jour un seul poste d’agent d’entretien polyvalent reste vacant. Les demandes de remplacement pour la rentrée de novembre auraient par ailleurs déjà été anticipés.

Concernant l'état de fatigue de ses agents : "La Métropole de Lyon tient à rappeler que depuis le mois de septembre, les conditions de travail ont été adaptées afin de préserver la santé des agents et d’éviter toute surcharge de travail", indique la collectivité.

