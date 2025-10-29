Dans un nouveau sondage rendu public ce mercredi 29 octobre, Jean-Michel Aulas devance très largement Grégory Doucet au premier tour des municipales 2026.

C'est un nouveau sondage qui vient conforter Jean-Michel Aulas et affaiblir un peu plus la position de Grégory Doucet. Selon cette nouvelle enquête d'opinion menée par l'institut Opinionway pour nos confrères de Lyon Mag et de Radio Espace, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais s'avance comme le grand favori pour l'élection municipale de 2026 à Lyon. Crédité de 47% des intentions de votes au premier tour, contre seulement 24% pour le maire écologiste Grégory Doucet, JMA sera ainsi à trois points seulement de l'emporter sans avoir besoin d'un second tour.

Des chiffres très proches du sondage publié le 14 octobre par Mag2Lyon et qui viennent, un peu plus de deux semaines après, confirmer la tendance à Lyon entre les deux hommes. Pas surprenant puisque le maire sortant n'est toujours pas entré en campagne, tandis que l'ex-président de l'OL ne s'est pas encore positionné sur des sujets majeurs et clivants, préférant rester dans le flou sur de nombreuses mesures.

Fracture générationnelle

De son côté, Anaïs Belouassa Cherifi, créditée dans le précédent sondage de 15% des intentions de vote au premier tour, recueillerait "seulement" 10% des votes dans ce nouveau sondage, alors qu'elle s'est officiellement déclarée candidate à la mairie de Lyon la semaine dernière. La liste d'extrême droite portée par Alexandre Dupalais recueille elle 8% des intentions de vote, un point devant Nathalie Perrin-Gilbert.

Dans le détail, les hommes (56%) soutiennent en majorité Jean-Michel Aulas, à contrario des 18-24 ans qui sont seulement 16% à vouloir voter pour l'ancien boss de l'OL, contre 37% pour le maire sortant. JMA fait en revanche un carton sur la tranche 55-64 ans (67%) tout comme sur les 65 ans et plus (58%). Des écarts significatifs qui traduisent une véritable fracture générationnelle, en défaveur de l'écologiste puisque les jeunes se déplacent moins assidûment en bureau de vote que les plus âgés.

Si Grégory Doucet avait reçu en début de semaine le soutien de trois nouveaux partis de gauche (l'Après, Génération-s et Debout), quelques jours après que Raphaël Glucksmann et son parti, Place publique, ait affirmé sa volonté de réaliser une alliance dès le premier tour avec l'exécutif sortant, ces soutiens d'une large majorité de la gauche ne suffisent pas, pour l'heure, à inverser la tendance dans l'optique des prochaines municipales.

Ce nouveau sondage, photographie de l'opinion à un instant T, pourrait précipiter l'entrée en campagne de Grégory Doucet et de ses équipes. A moins de cinq mois du scrutin municipal, et alors que le maire écologiste semble de plus en plus loin de son principal adversaire dans la course à l'Hôtel de Ville, la bataille ne fait peut-être que commencer.

*Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 602 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon représentatif de la population lyonnaise âgée de 18 ans et plus, entre le 15 et 20 octobre dernier.

Les Verts également en difficulté à la Métropole

Dans ce sondage de nos confrères de LyonMag, les intentions de vote au premier tour de l'élection métropolitaine donne une large avance à la candidate Les Républicains, Véronique Sarselli. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est créditée de 36% des votes au premier tour, contre seulement 27% pour Bruno Bernard, président écologiste sortant de la Métropole de Lyon. Andréa Kotarac (RN) recueille lui 20% des intentions de vote et Idir Boumertit, testé pour LFI, 15%.

Un nouveau sondage qui place Bruno Bernard avec une longueur de retard sur sa concurrente de droite, alors que le patron actuel de la Métropole n'est pas encore officiellement candidat.