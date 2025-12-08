Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Pour pouvoir voter, il vous faudra être inscrits sur les listes électorales. Quand et comment réaliser cette démarche ? Lyon Capitale vous explique.

Si vous n'êtes pas encore inscrits sur vos listes électorales, pas de panique. Vous avez jusqu’au mercredi 4 février 2026 inclus si vous réalisez la démarche en ligne. Si vous vous inscrivez en mairie ou en consulat, c'est jusqu'au vendredi 6 février inclus.

Pour rappel, il faut posséder un lien d'attache avec une commune pour pouvoir y voter. Parmi ces liens, la localisation de votre domicile principal, en votre qualité de contribuable ou de gérant de société. Ces listes veillent à surveiller qu'un citoyen ne vote pas dans deux communes différentes, afin d'éviter la fraude électorale.

A noter que l’inscription sur ces listes électorales se fait automatiquement pour les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement à 16 ans, et les personnes ayant obtenu leur nationalité après 2018.