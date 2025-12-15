Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Vols à la roulotte aux Brotteaux : un suspect interpellé et condamné

  • par La Rédaction

    • Un homme soupçonné de plusieurs vols dans des véhicules stationnés dans le quartier des Brotteaux a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon.

    Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant 1 heure du matin, dans le secteur des Brotteaux, à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un agent de sécurité employé par une discothèque du quartier constate que son véhicule a été fracturé alors qu’il était stationné à proximité. Grâce à des images de vidéosurveillance, il parvient à fournir aux forces de l’ordre une description précise du suspect.

    Rapidement, une patrouille de police repère un individu correspondant au signalement dans une rue voisine de la place Jules-Ferry. L’homme n’est pas seul : une femme, soupçonnée d’avoir fait le guet, se trouve à ses côtés. Tous deux sont interpellés et placés en garde à vue.

    Âgé de 27 ans, le principal suspect reconnaît les vols. Il a été jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En situation irrégulière sur le territoire français, il s’est également vu notifier une obligation de quitter le territoire. La femme interpellée a, de son côté, contesté toute implication.

