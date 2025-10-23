Actualité
Anaïs Belouassa Cherifi, nouvelle députée du Rhône. (@Anthony Ravas)

Municipales à Lyon 2026 : la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi officialise sa candidature

  • par Guillaume Lamy

    • La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi officialise sa candidature aux municipales de Lyon 2026, une annonce assez attendue.

    "Nous pouvons faire mieux pour Lyon ! C’est avec cette conviction que je suis candidate aux élections municipales du 15 et 22 mars à Lyon."

    C'est par ces quelques mots, postés sur son compte X jeudi 23 octobre, que la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, a officialisé sa candidature aux prochaines élections municipales lyonnaises.

    Un secret de polichinelle dans la marmite politique lyonnaise : en juin dernier, alors que Jean-Michel Aulas n'était pas encore officiellement candidat - au contraire de Grégory Doucet, Georges Képénékian ou encore Nathalie Perrin-Gilbert -, la députée LFI de Lyon, réfléchissait déjà à se porter candidate dès le premier tour des prochaines élections municipales.

    L'ancienne secrétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022 avait alors expliqué à Lyon Capitale que "l'idée d'une candidature (commençait) à émerger dans ma tête".

    Un mois plus tard, dans un entretien accordé à nos confrères du Monde, l'Insoumise de 30 ans expliquait avoir "des choses à dire" et soutenait que LFI était "la force militante la plus active" à Lyon.

    Dans un sondage publié mi-octobre par Mag2Lyon, La France insoumise, emmenée par la députée Anaïs Belouassa Cherifi, obtiendrait 15 % des intentions de vote

    Lire aussi : "Nous préparons notre propre offre politique", assure Florestan Groult (LFI)

    Un spectacle de lumière immersif : "Flow" s'installe au Palais de la Bourse de Lyon

