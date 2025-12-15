Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi 15 décembre 2025 à Lyon grâce notamment à un renforcement du vent dans la région.

    On respire toujours relativement bien à Lyon ce lundi 15 décembre. La qualité de l'air sera bonne à moyenne aujourd'hui dans toute la métropole de Lyon, grâce notamment à un renforcement du vent, ce qui devrait faire baisser les concentrations de polluants.

    Les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront bonnes et elles seront moyenne en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d'azote, explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

