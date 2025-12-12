Actualité
Berliet
Crédit : Fondation Berliet

Lyon : la Fondation Berliet exposera au salon Rétromobile de Paris

  • par Loane Carpano

    • Du 28 janvier au 1er février prochain, la Fondation automobile Marius-Berliet exposera l'un de ses véhicules de collection au salon Rétromobile.

    Le Berliet TBO 15 M s'offre un voyage à Paris. A l'occasion du salon Rétromobile tenu du 28 janvier au 1er février prochain, la Fondation Berliet exposera son imposant matériel de chantier et de transport exceptionnel : le Berliet TBO 15 M à Paris Expo porte de Versailles.

    Fabriqué dans les usines Berliet de Lyon-Monplaisir dans les années 1960, le tracteur exposé a servi aux grands travaux d'après-guerre. Offert par une famille lyonnaise, le véhicule revient à la Fondation Marius-Berliet en 1994. "Sa robustesse, sa fiabilité et ses performances l’ont fait apprécier partout où il a travaillé, et des transporteurs sahariens au premier chef", le décrit la Fondation Berliet

    Le véhicule lyonnais sera exposé au hall 7.1 - stand M 011.

    Lire aussi : Salon de l'auto à Lyon : la Fondation Marius Berliet y présentera trois voitures

    Faire défiler vers le haut