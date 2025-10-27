Actualité
Laurent Bosetti (Lyon en commun), adjoint aux ressources humaines.

Municipales 2026 à Lyon : trois nouveaux partis de gauche se rallient à Grégory Doucet

  • par Loane Carpano

    • Lundi 27 octobre, les partis de gauche l'Après, Génération-s et Debout ont annoncé se ranger derrière le maire Ecologiste Grégory Doucet dans la course aux municipales 2026.

    L'Après Rhône, Génération-s et Debout se joignent officiellement à la liste du maire actuel Grégory Doucet aux municipales 2026. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 27 octobre, l'adjoint à la Ville de Lyon Laurent Bosetti (LFI) sur son compte X : "A Lyon, l'Après, Génération-s et Debout feront liste unitaire en 2026 avec les forces de gauche du Nouveau front populaire, face au candidat Aulas et à ses droites décomplexées", a indiqué l'adjoint dans un communiqué.

    Cette annonce survient quelques jours après que la députée de Lyon LFI Anaïs Belouassa-Cherifi a annoncé sa candidature face à Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Malgré cette annonce, les partis de gauche préservent leur union, laissant LFI faire cavalier seul.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Place publique "tend la main" à Bruno Bernard et Grégory Doucet

    "Le risque d'un virage à droite nous oblige"

    "Le risque d'un virage à droite à Lyon nous oblige (...) C'est donc dans un esprit responsable et combatif que nous nous joignons aujourd'hui à la liste qui sera conduite par Grégory Doucet", affirme Laurent Bosetti. l'Après, Génération-s et Debout se positionnent ainsi face aux autres candidats dans la course aux municipales. Une "obligation", conduite par les propositions du principal adversaire de Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, qualifié "de droite" par l'adjoint.

    Il y a quelques semaines déjà, c'est le parti de Raphaël Glucksmann, Place publique qui avait annoncé sa volonté de réaliser une alliance dès le premier tour avec les exécutifs sortants à la ville comme à la métropole, face à la "déferlante populiste et démagogique lancée par la candidature de Jean-Michel Aulas".

    "Le camp du c'était mieux avant veut renvoyer Lyon au siècle dernieré

    "Le camp du c'était mieux avant veut renvoyer Lyon au siècle dernier, faisant place au tout automobile sur les voies de bus ou les zones piétonnes, alors que nous nous battons pour atteindre les seuils réglementaires en terme de qualité de l'air", estime de son côté Laurent Bosetti. Et de conclure :"Nous savons que la droite (...) nous promet la baisse des dépenses publiques, l'austérité, la dégradation des politiques sociales et environnementales, la dégradation des services publics du quotidien."

    Face à cette union, Jean-Michel Aulas, lui, est soutenu par les Républicains, Horizons, Renaissance l'UDI (union des démocrates indépendants) et le mouvement niçois Ecologie au centre. L'ex-président de l'OL, qui ne parvient toujours pas à recentrer sa candidature, tente de capitaliser sur les quelques soutiens de gauche qu'il reçoit, comme celui d'Alain Giordano, ex-adjoint chargé des espaces verts de Gérard Collomb.

