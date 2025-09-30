Municipales 2026 : Place publique "tend la main" à Bruno Bernard et Grégory Doucet

Le mouvement de Raphaël Glucksmann souhaite travailler avec Bruno Bernard et Grégory Doucet pour les élections municipales de 2026, face à la "déferlante populiste et démagogique lancée par la candidature de Jean-Michel Aulas".

Kimelfeld à la Métropole de Lyon, Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert à la Ville... Depuis plusieurs mois, les pronostics se multipliaient pour savoir derrière qui se rangerait le mouvement de Raphaël Glucksmann, Place Publique. Dans une lettre ouverte adressée aux exécutifs écologistes à la Ville et à la Métropole de Lyon, Place publique Rhône lève l'ambiguïté et "tend la main" à Grégory Doucet et Bruno Bernard.

L'union face à l'union

Face à l'union de la droite et du centre-droit, "nous ne souhaitons pas affaiblir la gauche en divisant l'offre politique", expliquent les élus, qui justifient notamment leur décision par l'émergence d'une "déferlante populiste et démagogique lancée par la candidature de Jean-Michel Aulas". Le mouvement du député européen n'oublie pas pour autant de rappeler qu'il est arrivé en tête aux européennes à Lyon et qu'il compte bien "prendre toute sa place lors des scrutins locaux", appelant à "ajuster certaines politiques publiques sans renoncer ni à l'ambition écologique ni à l'ambition sociale".

"Oui, nous nous reconnaissons dans les orientations que vous avez portées au cours du mandat", expliquent les élus à l'adresse des écologistes. Et d'ajouter : "Non, nous ne considérons pas que tout était parfait." Place publique évoque ainsi la nécessité d'accompagner davantage les entreprises dans la transition écologique, de "mieux concilier l'objectif de sobriété et le rayonnement international", ou encore d'améliorer le fonctionnement de la Métropole en matière de nettoyage de la voirie.

Pas un mot en revanche sur le périmètre du rassemblement à gauche, et notamment sur la présence ou non de La France insoumise. "Nous prônons, comme nous l'avons toujours fait, l'union des forces de gauche humanistes et républicaines", disent les élus Place publique, sans préciser qui, selon eux, les constituent.