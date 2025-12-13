L'internationale allemande Jule Brand a été élue meilleure joueuse du mois de novembre en Arkema Première Ligue, décrochant la toute première récompense individuelle de la saison pour l'effectif féminin lyonnais.

L'ailière de 23 ans, Jule Brand, a été élue meilleure joueuse du mois du novembre en Arkema Première Ligue. Elle succède à Clara Matéo, joueuse du Paris FC, en septembre et la milieu de terrain à Montpellier Sonia Ouchene, en octobre.

Arrivée à OL Lyonnes l'été dernier en provenance de Wolfsburg, la joueuse allemande s'est distinguée au fil du mois par des prestations convaincantes, avec notamment une passe décisive lors de la victoire 5-1 à Montpellier lors du match du 7 novembre, et un but inscrit face à Strasbourg le 22 novembre dernier. Elle a recueilli 47,80 % des suffrages, devançant Emelyne Laurent du FC Fleury 91 et Léa Khélifi du FC Nantes, grâce aux votes combinés des entraîneurs, des joueuses et du public sur les réseaux sociaux du championnat.

Cette distinction fait d'elle la première Fenotte récompensée depuis Melchie Dumornay en mars dernier et souligne son intégration réussie au sein d'une équipe lyonnaise en pleine confiance.