Football

Jule Brand élue joueuse du mois de novembre, première distinction de la saison pour OL Lyonnes

  • par Claire Martinez

    • L'internationale allemande Jule Brand a été élue meilleure joueuse du mois de novembre en Arkema Première Ligue, décrochant la toute première récompense individuelle de la saison pour l'effectif féminin lyonnais.

    L'ailière de 23 ans, Jule Brand, a été élue meilleure joueuse du mois du novembre en Arkema Première Ligue. Elle succède à Clara Matéo, joueuse du Paris FC, en septembre et la milieu de terrain à Montpellier Sonia Ouchene, en octobre.

    Arrivée à OL Lyonnes l'été dernier en provenance de Wolfsburg, la joueuse allemande s'est distinguée au fil du mois par des prestations convaincantes, avec notamment une passe décisive lors de la victoire 5-1 à Montpellier lors du match du 7 novembre, et un but inscrit face à Strasbourg le 22 novembre dernier. Elle a recueilli 47,80 % des suffrages, devançant Emelyne Laurent du FC Fleury 91 et Léa Khélifi du FC Nantes, grâce aux votes combinés des entraîneurs, des joueuses et du public sur les réseaux sociaux du championnat.

    Cette distinction fait d'elle la première Fenotte récompensée depuis Melchie Dumornay en mars dernier et souligne son intégration réussie au sein d'une équipe lyonnaise en pleine confiance.

    à lire également
    Villefranche-sur-Saône : le marché couvert rouvre ses portes après un an de travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pas d'image
    Jule Brand élue joueuse du mois de novembre, première distinction de la saison pour OL Lyonnes 15:50
    Villefranche-sur-Saône : le marché couvert rouvre ses portes après un an de travaux 14:44
    Un fusil et des cartouches découverts après des tirs, un suspect interpellé 13:35
    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes 12:13
    Danses en dissonances aux Subs 12:07
    d'heure en heure
    "Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L 10:46
    péniche saone
    La Saône à Lyon reste en vigilance crues 09:54
    Circulation à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : l'air reste dégradée ce samedi 09:26
    Météo soleil
    Du soleil dans le ciel lyonnais ce samedi 09:12
    Lyon : deux cambriolages interrompus dans des restaurants 09:01
    Un homme blessé lors d'une bagarre entre supporters après un match de l'OL 12/12/25
    Berliet
    Lyon : la Fondation Berliet exposera au salon Rétromobile de Paris 12/12/25
    Lyon : une rixe à coups de barres de fer éclate place Bir-Hakeim, plusieurs interpellations 12/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut