Meurtre au couteau à Vénissieux : le suspect écroué

    • Suspecté d'avoir tué un homme samedi à Vénissieux, un individu été écroué ce mercredi indique le parquet de Lyon.

    Un homme suspecté d'en avoir tué un autre à coup de couteau samedi à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué, a annoncé mercredi le parquet de Lyon à l'AFP.

    Au petit matin, la victime avait eu une discussion "houleuse" avec l'occupant d'une voiture qui lui a porté un coup de couteau avant de prendre la fuite, avait indiqué une source policière se référant à une capture vidéo de la scène.

    Le corps de la victime avait été retrouvé tôt samedi sur les rails du tramway. Selon le quotidien Le Progrès, la victime était "défavorablement connue" des services de police et le suspect s'était présenté le lendemain dans un commissariat en reconnaissant être l'auteur du meurtre.

    A l'issue de sa garde à vue, il "a été placé sous mandat de dépôt criminel" après avoir été mis en examen pour "homicide volontaire", indique le parquet à l'AFP.

    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : un nouveau sondage place Aulas largement en tête devant Doucet au 1er tour

