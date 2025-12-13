Lyon
Le Lyon Antifa Fest en 2023.

"Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L

  • par Claire Martinez

    • Des propos tenus par la rappeuse parisienne 2L à l'encontre de la police dans une vidéo sur les réseaux sociaux ont suscité une vive réaction de la préfecture du Rhône, alors que se tient ce week-end le Lyon Antifa Fest.

    Dans cette vidéo de 39 secondes, relayée sur le réseau social Instagram, issue d'un entretien publié sur YouTube par le média indépendant et engagé Cerveaux non Disponibles, la rappeuse 2L, mise en lumière par l'émission musicale Nouvelle Ecole, est interrogée sur une hypothèse : "24 heures sans police, tu fais quoi ?". La Parisienne de 22 ans répond alors en évoquant des dégradations et des actions visant des "lieux stratégiques" et du "matos des flics".

    Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la préfecture du Rhône, venant raviver les tensions autour du festival Antifa fest qui se tient à Lyon ce week-end. Sur X, la préfète Fabienne Buccio condamne publiquement les propos de la jeune rappeuse, dénonçant des déclarations susceptibles d'encourager des violences : "La Préfète condamne avec force les propositions dangereuses de Lola Menguy propagées aujourd'hui sur les réseaux sociaux par le « festival antifa ». Ce discours dépasse largement le cadre de la liberté d'expression et contient des appels explicites à s'attaquer violemment aux institutions de la République et aux forces de l'ordre". Initialement interdit par un arrêté préfectoral, l'évènement a finalement été autorisé par la justice après saisine des organisateurs.

    Révélée au grand public dans la saison 4 de l'émission musicale Nouvelle Ecole, 2L utilise sa musique et ses textes comme arme politique. Originaire du 20ème arrondissement de Paris, l'artiste revendique une démarche militante, féministe et radicale, où la musique se veut être un outil de contestation sociale plutôt qu'un simple divertissement. Un positionnement qui lui vaut une visibilité croissante, mais aussi des controverses, à l'image de cette condamnation.

    Lire aussi : Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée"

