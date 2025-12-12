Dans la nuit du 11 au 12 décembre, un supporter néerlandais a été grièvement blessé au cours d'une bagarre survenue dans le 1er arrondissement de Lyon.

Double peine pour ce supporter néerlandais. Venu soutenir l'équipe "Go Ahead Eagles" lors du match l'opposant à l'OL, un supporter a été grièvement blessé dans la nuit de jeudi 11 au vendredi 12 décembre à Lyon.

Selon les informations du Progrès, l'homme aurait été frappé au cours d'une bagarre, déclenchée devant un bar situé rue Puits Gaillot (1er). Ce dernier aurait lourdement chuté après avoir reçu un coup de poing. Victime d'une commotion cérébrale, l'homme a été pris en charge par les pompiers.

