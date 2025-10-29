Plan d'urgence, heure de stationnement gratuite... Les pistes de Sarselli pour le commerce à Lyon

La candidate des Républicains pour les élections métropolitaines de 2026 à Lyon a présenté ce mercredi quelques pistes pour le commerce et l'artisanat dans l'agglomération et en centre-ville.

Véronique Sarselli poursuit son travail de fond. La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon, candidate Les Républicains aux élections métropolitaines de 2026 a convié la presse ce mercredi afin de présenter les premiers enseignements de l'atelier qu'elle a animé quelques heures plus tôt autour des commerces et de l'artisanat.

Faire "sauter la ZTL", toujours d'actualité ?

Accompagnée du maire d'Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, Véronique Sarselli a partagé quelques esquisses de propositions de campagne, soumises au panel de commerçants et d'artisans réunis*. Comme toujours, elle assure que tous ont été unanimes sur un constat : "Il y a une problématique de méthode." Et d'ajouter : "Pas un participant n'a pas prononcé le mot de brutalité" juge-t-elle. Elle en veut pour preuve "le nombre de collectifs qui se sont créés à travers toute la métropole". "On n'a jamais vu ça", rappelle Véronique Sarselli.

Alors la maire de Sainte-Foy a testé ses pistes : mise en place d'un plan d'urgence à destination de commerçants dont le chiffre d'affaires a été affecté par des chantiers ou encore création d'un "fonds d'ajustement chantier" qui indemnisera les commerçants lorsque des travaux d'envergure sont retardés. "La collectivité locale, dans un contexte économique compliqué, ne doit pas aggraver la situation. Nous devons faire attention aux politiques publiques que nous appliquons", juge Véronique Sarselli.

"Encourager les gens à venir consommer dans les commerces de notre centre-ville"

Comme Jérôme Moroge l'a fait à Oullins-Pierre-Bénite (sous les quolibets de la gauche), Véronique Sarselli imagine une gratuité du stationnement en centre-ville pour la première heure. "Pourquoi pas une deuxième heure à - 50 %", poursuit-elle. "L'objectif est d'encourager les gens à venir consommer dans les commerces de notre centre-ville", indique Jérôme Moroge, qui assure que les commerçants d'Oullins ont constaté une hausse de leur chiffre d'affaires d'environ 20 % avec cette mesure.

Comme elle l'a déjà annoncé, Véronique Sarselli souhaite par ailleurs supprimer la Zone à trafic limité (ZTL) telle qu'elle a été mise en place. "Nos commerces ne peuvent pas fonctionner avec un marché local, ils doivent bénéficier d'un apport extérieur", juge-t-elle. Une annonce qui n'avait pas été suivie par Jean-Michel Aulas et ses soutiens. Quelques heures après le communiqué promettant de "faire sauter la ZTL", Loïc Terrenes, dans un message republié par l'ex-président de l'OL, indiquait : "Les mobilités à Lyon méritent mieux que des choix binaires." "Je ne sais pas ce que ça veut dire ne pas avoir été suivie. Je ne commente pas les interprétations que vous pouvez faire des réactions de chacun", répond Véronique Sarselli.

"Piétonnisation intelligente"

Et d'ajouter : "Moi j'ai entendu dans la bouche de Jean-Michel Aulas que la ZTL posait problème." Certes, mais JMA indiquait aussi qu'elle "peut être un levier utile si elle est bien pensée". Ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relevé le maire écologiste du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck. La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon s'en sort avec une proposition de "piétonnisation intelligente", basée sur une interdiction des voitures "ni globale, ni générale". On aurait été surpris qu'un candidat propose une "piétonnisation sotte". Le flou persiste ainsi sur la ZTL, tout comme sur les bus.

La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon confirme sa volonté de rouvrir la rue Grenette aux voitures, et de rouvrir la rue de la République nord aux transports en commun. Elle est, sur ce point, alignée avec Jean-Michel Aulas. Véronique Sarselli est en revanche moins catégorique sur sa proposition de rendre accessibles les voies bus aux voitures hors heures de pointe et week-end. La candidate qui, au cours de cet échange, jugeait les alternatives à la voiture "pas crédibles, pas optimisées, pas optimales", n'a pas souhaité répondre à notre demande de précision sur cette proposition. Rendez-vous est pris au 13 novembre, date de restitution de l'ateliers consacré aux mobilités.

*Douze commerçants, artisans et managers de centre-ville étaient réunis mercredi matin pour échanger autour des propositions présentées par Véronique Sarselli et Jérôme Moroge. "Pas forcément des commerçants en difficulté", assure la candidate.